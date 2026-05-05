Parece mentira pero la AEMET lo confirma: la nieve vuelve a España esta semana y estas son las zonas afectadas

La nieve vuelve a España esta semana, la AEMET confirma lo que parece mentira con varias zonas afectadas. Los expertos no dudan en advertirnos de lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es hora de conocer una previsión del tiempo que nos marca esta vuelta a la rutina que realmente puede cambiarlo todo. Es momento de saber qué pasará en un mes de mayo en el que ya apuntan maneras. El tiempo en España parece que nos hace retroceder hasta un mes anterior.

La AEMET no duda en darnos una serie de detalles que nos hacen estar en alerta en especial en algunas zonas en las que parecerá que el tiempo vuelve a ser noticia. Sobre todo, después de unos días en los que el aumento de las temperaturas se ha acabado traduciendo en la antesala de algo más. Será mejor que empecemos a buscar un cambio de tendencia en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Los mapas del tiempo nos traerán hasta nieve en estas zonas del país.

La AEMET confirma algo que parece mentira

Cuando pensábamos que el tiempo nos daría un ligero respiro lo que nos estará esperando es un importante cambio que realmente puede alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año. Nos espera una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Vamos a pasar de unos días en los que el tiempo parecía que nos trasladaba a toda velocidad a un verano que parecía inminente a un cambio totalmente inesperado. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que cada detalle cuenta.

Esta previsión del tiempo parece que nos va a traer un destacado giro de guion, con la mirada puesta a una situación del todo inesperada. No sólo llegan lluvias y hasta frío, para la época del año en la que estamos, sino que la AEMET también confirma la llegada de nieve.

Un fenómeno muy poco común en un mes de mayo en el que ya casi habíamos llegado a los 30 grados en algunas partes del país. El descenso de las temperaturas puede ser notable e incluso traer consigo una nieve que será bienvenida para los amantes de un invierno que parece que no quiere terminarse.

La nieve vuelve a España y estás son las zonas más afectadas

Las zonas más afectadas por la nieve a España batirán sus propios récords con un mes de mayo en el que vamos a tener que sacar la chaqueta y hasta el abrigo. Es hora de saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que todo puede ser posible.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé que persista una situación de inestabilidad en el tercio nordeste peninsular y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente acompañadas de tormenta y posible granizo, que podrían llegar a localmente fuertes en el tercio nordeste y Cantábrico oriental, de forma más probable por la tarde, aunque en el extremo norte puede haber alguna tormenta aislada en la primera mitad del día. Se esperan nevadas en zonas de montaña de la mitad norte, con una cota en el entorno de los 1500m en el noroeste y 1600/1800m en el resto. Predominio de intervalos nubosos en el resto de la mitad norte peninsular, con nubes bajas por la mañana y de evolución por la tarde, cuando son probables chubascos ocasionales, más intensos en entornos de montaña del este. Tiempo estable en la mitad sur peninsular, con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubosidad de evolución con algún chubasco aislado en el sudeste. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, con algún chubasco en las montañas de las islas más occidentales. Probables brumas y bancos de niebla matinales dispersos en el tercio norte peninsular y montañas del centro».

Los termómetros serán los grandes protagonistas de estos días: «Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante nordeste peninsular, manteniéndose con pocos cambios en el resto. Los descensos serán generalizados para el caso de las mínimas, exceptuando en Galicia y Canarias con pocos cambios. Se darán heladas débiles en montañas del extremo norte.

Predominará el viento de componente oeste en la Península, moderado en litorales del norte y sur, incluso con posibles intervalos fuertes en los de Galicia y Alborán; en el resto, en general flojo y arreciando por la tarde. Viento moderado del este y nordeste en Canarias y del suroeste tendiendo a variable en Baleares. Probables precipitaciones y tormentas localmente fuertes en el tercio nordeste peninsular, área cantábrica oriental y alto Ebro».