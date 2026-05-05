Hoy, Bilbao y gran parte de la provincia se verán afectadas por cielos nubosos y lluvias intermitentes, acompañadas de chubascos y tormentas que podrían intensificarse. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que los vientos soplarán moderados en la costa y flojos en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y lluvias persistentes durante el día

El cielo de Bilbao hoy se presenta como un lienzo gris, cubierto de nubes que prometen soltar su carga de agua en cualquier momento. Desde primera hora de la mañana, la probabilidad de chubascos es muy alta, acompañada de un viento del norte que soplará a unos 15 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados y aunque la sensación será algo más fresca, el ambiente se siente pesado, con una humedad relativa que superará el 90%. A medida que transcurra la jornada, la lluvia persistirá hasta bien entrada la tarde.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su tono nublado, sin dejar de lado la posibilidad de más lluvias y no será hasta la noche cuando las gotas se tomen un respiro. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados, un ligero alivio en medio de este día de inclemencias. La salida del sol se producirá a las 7:00, pero será a las 21:17 cuando veremos de nuevo cómo se oculta tras el horizonte, con unas cuantas horas de luz que servirán para aliviar un poco la carga del ambiente. Sin duda, es un día para estar preparado con paraguas en mano y piel abrigada.

Ambiente turbio con lluvias intensas en Baracaldo

El día en Baracaldo se presenta con un aire turbio, donde las nubes oscuras parecen cargadas de historias de lluvia. Amanecerá con temperaturas frescas, alcanzando tan solo los 10 grados, mientras el viento del norte soplará con una brisa constante a 20 km/h, que podría sentirse mucho más intensa con rachas de hasta 50 km/h. A medida que avancen las horas, un panorama gris dominará el cielo, con una probabilidad de lluvia del 100% que se mantendrá tanto en la mañana como en la tarde-noche.

El contraste es evidente, ya que por la mañana la temperatura no superará los 12 grados, pero por la tarde llegará a los 18, aunque la sensación térmica será más baja debido a la alta humedad del 90%. Se prevé un día complicado, empapado por lluvias intensas que interrumpirán la rutina. Un consejo práctico: no olvides llevar paraguas si sales.

Guecho: cielo cubierto y lluvias persistentes

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100%, lo que indica que será una jornada muy húmeda y pesada, especialmente de madrugada a mediodía. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados, alcanzando una máxima de 16, aunque la sensación térmica podría marcar 16 grados, así que será fundamental abrigarse bien. El viento soplará del norte a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, aportando un sentido de frescura notable.

A medida que avanza la tarde, la situación no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene elevada, también a un 100%. Las temperaturas bajarán a 14 grados por la tarde y por la noche se espera un descenso hasta los 12 grados. Con un total de más de 14 horas de luz desde el amanecer a las 7:00 hasta la puesta del sol a las 21:18, es recomendable llevar paraguas y prepararse para una velada lluviosa.

Santurce: cielos nublados y lluvias dispersas

Las condiciones se presentan con un tiempo mayormente nublado, con lluvias probables tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas alcanzarán hasta 17 grados y se sentirá una brisa ligera que dará frescura a la jornada, aunque sin fuertes vientos.

Este es un día perfecto para disfrutar de un tranquilo paseo bajo el paraguas o simplemente relajarse en casa con una buena lectura. Aprovecha para hacer una pausa y disfrutar de las pequeñas cosas, que incluso en un día nublado, siempre hay algo agradable por descubrir.

Cielos grises y lluvias persistentes en Basauri

El tiempo en Basauri se presenta gris y lluvioso desde esta mañana, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilan entre los 10 y 11 grados. La sensación térmica no mejora mucho, manteniéndose fresca y húmeda, lo que puede hacer que se sienta más frío de lo que realmente es.

A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, incluso en la tarde y noche, así que es recomendable llevar paraguas y ropa impermeable si se planea salir. Aunque el viento será ligero, la atmósfera puede resultar algo incómoda, así que abrigarse bien será clave para evitar sorpresas desagradables.