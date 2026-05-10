Hoy, 10 de mayo de 2026, se esperan intervalos nubosos que irán en aumento a lo largo del día, con posibilidades de precipitaciones débiles, especialmente en el sistema Ibérico. La mañana podría traer brumas y bancos de niebla en el valle del Ebro. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios en el sistema Ibérico, mientras que en el resto de la provincia se prevé un ligero descenso. Las máximas en el suroeste del sistema Ibérico también bajarán, pero aumentarán en otras áreas. El viento soplará del suroeste, con intensidades de flojas a moderadas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y chubascos a la vista

El cielo de Zaragoza se presenta como un lienzo nuboso que, a primera hora, se despereza lentamente con tonos grisáceos. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 12 grados, pero no se espera lluvia, aunque la humedad comienza a elevar la sensación térmica, que podría sentirse un poco más fría. El viento soplará del sur, con ráfagas suaves que aportarán un ligero frescor al ambiente.

Sin embargo, la tarde se pintará con un tono diferente, ya que la probabilidad de chubascos aumentará considerablemente y con ello, el cielo se tornará más oscuro. Las temperaturas alcanzarán los 24 grados en su punto más alto, pero la sensación térmica podría sentirse más intensa. La calidez del sol, que nos ha acompañado hasta la puesta, se mantendrá hasta que caiga la noche, momento en que el ambiente será más pesado debido a la alta humedad. Es recomendable llevar paraguas si se planea salir más tarde, ya que la lluvia se asomará con fuerza.

Calatayud: cielos nublados con lluvia inminente

En Calatayud, el aire se siente denso y las nubes comienzan a agruparse como presagiando cambios en el horizonte. La mañana asoma en un susurro de humedad, con temperaturas frescas que apenas alcanzan los 11 grados, mientras el viento sopla desde el sureste, marcando el inicio de un día de inestabilidad.

A medida que avanza la jornada, la situación se tornará más compleja. Las probables lluvias, casi del 100%, comenzarán a hacerse notar desde el mediodía, elevando la sensación térmica a un máximo de 19 grados. Con ráfagas de viento de hasta 40 km/h, resulta primordial no olvidar el paraguas y mantenerse alerta ante posibles sorpresas en la tarde-noche.

Tarazona: nubes y probabilidades de lluvia

Las condiciones meteorológicas en Tarazona se presentan con cielos mayormente nublados a lo largo del día. Por la mañana, las temperaturas son frescas, aumentando ligeramente hacia la tarde, donde se espera una jornada templada. El tiempo será inestable, con probabilidades de lluvia más marcadas durante la tarde y noche, acompañadas de vientos suaves.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad, ya que el ambiente tranquilo permitirá realizar actividades diarias con comodidad. No olvides llevar un paraguas a mano, por si acaso y disfrutar de la atmósfera que ofrece el día.