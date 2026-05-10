Nadie lo esperaba pero puede ser el fin de una era: España busca prohibir la venta de pulpos tras confirmar que tienen autoconciencia

Operadores Jurídicos por los Animales ha hecho una petición a la Comisión Europea para prohibir las granjas de pulpos en España. La organización sin ánimo de lucro INTERCIDS presentó hace unos días sus aportaciones a la consulta pública de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la UE, advirtiendo que la implantación de granjas de pulpos es incompatible con los objetivos de sostenibilidad y protección del medio marino. También ha hecho lo propio a nivel nacional, donde políticos de Sumar, ERC y Podemos registraron una Proposición de Ley para prohibir la cría de pulpos en España.

INTERCIDS presentó hace unos días la documentación a la Unión Europea aportando una serie de datos en los que alerta de la amenaza de la implantación de la cría masiva de pulpos o lo que se conoce como acuicultura. Todo ello después de que alguna empresa del sector programara en España desarrollar una granja de pulpos para la crianza de estos cefalópodos que son muy habituales en las costas gallegas. Por ello, desde esta organización sin ánimo de lucro en la que participan expertos jurídicos de todos los ámbitos, han avisado a la Unión Europea sobre los peligros que tendría esta práctica en unos animales que se consideran de tal inteligencia.

Para INTERCIDS, no existen motivos que justifiquen los inasumibles riesgos que la acuicultura con pulpos representa tanto para los animales como para el ecosistema, frente a los cuales ha de aplicarse el principio de precaución. Por ello, INTERCIDS ha solicitado a la Comisión Europea que incorpore los siguientes puntos en su hoja de ruta para 2040″, informa esta organización sobre los puntos que son los siguientes:

Contaminación y residuos: Vertidos de aguas recirculadas y productos químicos tóxicos que amenazan la salud pública y el medio acuático.

Vertidos de aguas recirculadas y productos químicos tóxicos que amenazan la salud pública y el medio acuático. Huella climática: Emisiones de CO2 y contaminación lumínica que afecta a diversas especies.

Emisiones de CO2 y contaminación lumínica que afecta a diversas especies. Invasión biológica: Riesgo de escapes accidentales de pulpos criados en cautividad hacia el mar, lo que alteraría el equilibrio de las poblaciones silvestres.

Riesgo de escapes accidentales de pulpos criados en cautividad hacia el mar, lo que alteraría el equilibrio de las poblaciones silvestres. Presión sobre los recursos: Al ser animales carnívoros, su alimentación requiere proteína de otras especies marinas, lo que incrementaría la presión sobre los recursos pesqueros, contradiciendo los objetivos de la Visión 2040.

La desaparición de los pulpos en España

INTERCIDS viene abogando desde hace meses por la eliminación de las granjas de pulpos en nuestro país y por ello políticos de Sumar, Podemos y ERC presentaron el pasado 11 de julio de 2025 una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados contra la acuicultura en España.

Por ello, estos políticos instaron al Gobierno a Gobierno a modificar la Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos para prohibir la acuicultura con pulpos para consumo y otros fines productivos, así como la comercialización de pulpos procedentes de estas granjas. «En un momento en el que la protección de los ecosistemas y la biodiversidad marina es cada vez más necesaria y urgente, no pueden obviarse los negativos impactos y daños al océano asociados a la cría y explotación intensiva de estos animales, cuyo consumo hasta ahora procede de la pesca artesanal», informan los Operadores Jurídicos por los Animales.

«Mantenerlos en cautividad es destruirlos, es incompatible con sus necesidades, sometidos a un entorno sin estímulos y con riesgo de sufrir lesiones y enfermedades», cuentan desde esta organización que, además del impacto negativo para el medio ambiente, también destaca que estos cefalópodos destacan por tener una notable inteligencia.

«Los estudios científicos sobre los pulpos han demostrado que son animales con una gran complejidad cognitiva y conductual, memoria, curiosidad y capacidad para explorar, utilizar instrumentos, resolver problemas complejos, planificar y anticiparse», dicen en una de las publicaciones realizadas en su página web.