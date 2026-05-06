España está a punto de confirmar la norma que prohíbe la cría y venta de pulpos por su inteligencia fuera de lo común

España podría prohibir la cría y venta de pulpos por su alta inteligencia y por los daños a los océanos. INTERCIDS logró hace unos meses que políticos de Sumar, Podemos y ERC presentaran una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para acabar con la acuicultura de pulpos en España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva ley que aboga por acabar con las granjas de pulpos en nuestro país.

INTERCIDS va camino de conseguir una gran victoria en lo que tiene que ver con los derechos de los animales en España. Los operadores jurídicos por los animales quieren acabar con la acuicultura de pulpos en nuestro país y por ello diputados de Podemos, Sumar y ERC registraron el pasado 11 de junio de 2025 una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados por la que instan al Gobierno a modificar la Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos para prohibir la acuicultura con pulpos para consumo y otros fines productivos, así como la comercialización de pulpos procedentes de estas granjas.

Esta iniciativa llevada a cabo por INTERCIDS para acabar con las granjas de pulpos en España tiene dos motivos: distintos estudios científicos han demostrado que los pulpos son animales con una alta inteligencia y por los efectos negativos que puede producir en los océanos la acuicultura de cefalópodos. «Mantenerlos en cautividad es destruirlos, es incompatible con sus necesidades, sometidos a un entorno sin estímulos y con riesgo de sufrir lesiones y enfermedades», argumentan desde los operadores jurídicos por los animales.

España medita prohibir la venta de pulpos

Desde INTERCIDS también han puesto el foco en las altas capacidades de los pulpos como principal argumento para no permitir que puedan vivir en cautividad. «Los estudios científicos sobre los pulpos han demostrado que son animales con una gran complejidad cognitiva y conductual, memoria, curiosidad y capacidad para explorar, utilizar instrumentos, resolver problemas complejos, planificar y anticiparse», se puede leer en la página web. «La evidencia científica también indica que los pulpos pueden padecer dolor físico y emocional, así como recordar ese sufrimiento y experimentar temor», informan.

INTERCIDS también apunta a los efectos negativos en los océanos que pueden provocar estas granjas de pulpos. «En un momento en el que la protección de los ecosistemas y la biodiversidad marina es cada vez más necesaria y urgente, no pueden obviarse los negativos impactos y daños al océano asociados a la cría y explotación intensiva de estos animales, cuyo consumo hasta ahora procede de la pesca artesanal», informan desde esta asociación, que también cita los principales problemas que puede ocasionar.

«Los poderes públicos tienen el deber de proteger el medio ambiente y los animales. Y tienen que hacerlo aplicando el principio de precaución», afirman desde INTERCIDS. «En el caso de las granjas de pulpos, se trata de una actividad totalmente nueva, para la que no existe ninguna regulación específica y sobre la que ya sabemos que, de forma inevitable, conllevará consecuencias dañinas para estos animales y para el medio ambiente», cuentan. Ahora será el Congreso de los Diputados el que tendrá que dar validez a una ley que prohibirá la acuicultura de pulpos en España. Una norma que catalogaría como infracciones graves la comercialización y la acuicultura de pulpos.