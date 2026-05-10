Arrasó en los 90 y vuelve a estar de moda en 2026: el color de pelo que ya es tendencia en España

Durante años, los tonos fríos en el cabello dominaron las peluquerías y las redes sociales. Los rubios ceniza, beige o casi blancos se convirtieron en el ideal de muchas personas que buscaban un acabado sofisticado y moderno. Sin embargo, la moda capilar funciona por ciclos y, poco a poco, el color de pelo que arrasó en los 90, el rubio dorado, vuelve a ganar terreno.

Más cálido, luminoso y natural, este tono recupera la esencia mediterránea y devuelve al cabello un brillo que parecía olvidado. No es casualidad que cada vez más celebrities y estilistas apuesten por reflejos miel, vainilla o caramelo para suavizar las facciones y aportar un aspecto más saludable al rostro. la vuelta al rubio dorado también tiene que ver con un cambio de mentalidad. Después de años de perfección extrema y colores casi artificiales, muchas personas buscan ahora una imagen menos rígida y más cercana. Este tipo de rubio transmite sensación de naturalidad, recuerda al cabello aclarado por el sol y resulta mucho más fácil de mantener que los tonos helados.

El color de pelo de moda que arrasó en los 90

Además, favorece especialmente a pieles cálidas y neutras, algo muy habitual en los países mediterráneos. Según Cigna Salud, la exposición solar y los procesos químicos agresivos son factores que pueden debilitar la fibra capilar, por lo que los expertos recomiendan técnicas menos invasivas y acabados más respetuosos con el cabello.

A ello se suma la tendencia actual hacia la belleza más natural, impulsada por firmas internacionales y por informes de moda publicados por instituciones como WGSN, especializada en análisis de tendencias globales.

El tono rubio dorado que vuelve

El rubio dorado reaparece como respuesta directa a la saturación de colores excesivamente fríos. Durante mucho tiempo, conseguir un rubio perfecto significaba eliminar cualquier reflejo amarillo o cálido. Ahora ocurre justo lo contrario: los estilistas buscan matices luminosos que aporten movimiento y profundidad.

La gran ventaja de este tono es que rejuvenece visualmente. La luz dorada suaviza los rasgos, aporta calidez al rostro y evita el efecto apagado que a veces generan los rubios demasiado blancos. Además, el crecimiento de la raíz resulta menos evidente, lo que permite espaciar las visitas a la peluquería.

Muchas peluquerías españolas, como la de la estilista Paula Robles, han trabajados en versiones más naturales del rubio clásico. Se llevan especialmente los tonos miel, mantequilla, avellana clara y caramelo suave. La idea no es crear un color uniforme, sino un efecto lleno de matices que recuerde al cabello de la infancia o a los reflejos naturales del verano.

Por qué este color de pelo favorece a más personas

Uno de los motivos por los que el rubio dorado está triunfando es su versatilidad. este color de pelo puede adaptarse tanto a bases castañas como rubias y funciona en melenas largas, cortes bob o incluso cabellos rizados. A diferencia de los tonos platino, no endurece tanto las facciones.

También resulta menos agresivo para el cabello. Muchos profesionales prefieren técnicas como el balayage o las babylights para conseguir un aclarado progresivo y luminoso sin castigar excesivamente la fibra capilar.

Según la Academia Americana de Dermatología, reducir los tratamientos químicos intensivos ayuda a preservar la salud del cuero cabelludo y disminuye el riesgo de rotura.

Otro detalle importante es el componente emocional. Los tonos cálidos suelen asociarse a cercanía, energía y vitalidad. En una época donde predominan las tendencias de belleza más naturales y menos artificiales, el rubio dorado encaja perfectamente con esa necesidad de verse bien sin aparentar un esfuerzo excesivo.

Cómo mantener el brillo dorado

Aunque este tono es más sencillo de cuidar que otros rubios extremos, necesita ciertos cuidados para mantener su luminosidad. Los expertos recomiendan utilizar champús suaves y productos específicos para cabellos teñidos. También conviene evitar el abuso de herramientas térmicas y proteger el pelo del sol durante los meses de verano.

Las mascarillas hidratantes juegan un papel importante, especialmente en cabellos decolorados. El objetivo del color de pelo de los 90 es conservar el brillo y evitar que el color derive hacia tonos apagados o anaranjados.

Muchos estilistas aconsejan aplicar tratamientos nutritivos una vez por semana para mantener la elasticidad del cabello.

El auge del rubio dorado demuestra que las tendencias de belleza no solo cambian por estética, sino también por la manera en que queremos sentirnos. Frente a los colores fríos y difíciles de mantener, vuelve un tono más amable, luminoso y natural que conecta con una imagen menos artificial y mucho menos recargada.