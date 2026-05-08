El rubio ceniza pasó a la historia: vuelve el color de pelo que triunfó en los 90 y aporta volumen al pelo fino

En los últimos años, la belleza capilar se ha convertido en una de las principales formas de expresión personal. Los cambios de color, los tratamientos de brillo y las nuevas técnicas de iluminación hicieron que el cabello recuperara protagonismo dentro de las tendencias estéticas. Ahora vuelve el color de pelo de los 90.

Por ello, es importante anunciar que los cabellos dorados regresan con fuerza esta temporada. Desde tonos miel hasta reflejos champagne, los matices dorados vuelven a ocupar un lugar central en peluquerías y redes sociales. La vuelta de los cabellos dorados responde a distintas razones relacionadas con la moda, la influencia de las celebridades y el deseo de proyectar una imagen más luminosa y saludable.

Vuelve el color de pelo de los 90

Marco Focchi, experto en Balayage asegura que los cabellos dorados siempre son un clásico lleno de mucha luz y glamour. Muchas personas buscan colores que aporten calidez y rejuvenezcan las facciones, especialmente en temporadas donde predominan estilos naturales y brillantes. Además, las técnicas modernas permiten lograr dorados personalizados que se adaptan a diferentes tonos de piel y tipos de cabello.

Entre las opciones más elegidas se encuentran el rubio miel, el dorado caramelo, el beige dorado y los reflejos vainilla. Esta tendencia no solo busca transformar la apariencia, sino también resaltar la naturalidad y el movimiento del cabello con acabados cálidos y elegantes.

¿Por qué vuelven los cabellos dorados?

El retorno de los tonos dorados no es casualidad. Diversos factores explican por qué esta tendencia volvió con tanta fuerza:

Búsqueda de la luminosidad natural

Los tonos dorados aportan brillo y movimiento al cabello, creando un efecto saludable y fresco que muchas personas buscan actualmente. Gabriela Fernández, especialista en Balayage y en color, afirma que no es solo el cabello, es definición.

Técnicas modernas de coloración

Las nuevas técnicas como balayage, babylights y contouring capilar permiten integrar tonos dorados de forma más sutil y personalizada.

Efecto rejuvenecedor: vuelve el color de pelo de los 90

Los reflejos dorados suavizan las facciones y aportan calidez al rostro, generando una apariencia más juvenil.

Versatilidad de estilos

Los dorados pueden aplicarse en cabellos largos, cortos, lisos, ondulados o rizados sin perder elegancia.

Tendencia hacia estilos naturales

La moda actual favorece acabados menos artificiales y más orgánicos, donde los tonos cálidos tienen gran protagonismo.

Influencia de celebrities

Actrices, modelos y creadoras de contenido popularizaron nuevamente los dorados en redes sociales, mostrando looks más cálidos y naturales.

Los cabellos dorados en tendencia

Existen múltiples variantes para quienes desean sumarse a esta tendencia. Estas son algunas de las más populares.

Rubio miel

Uno de los tonos más clásicos y favorecedores. Aporta calidez y queda bien en pieles claras y medias.

Balayage dorado: vuelve el color de pelo de los 90

Permite incorporar reflejos naturales sin teñir completamente el cabello.

Rubio plata

Según el peluquero David Lorente, este color tiene la ventaja de neutralizar completamente los matices amarillos, dejando un acabado pulido y un efecto muy glossy.

Favorece a las pieles frías o neutras, especialmente si son claras, y a los rasgos bien definidos. También puede potenciar el color de ojos claros.

Dorado caramelo

La Academia de Estilistas explica que es un tono cálido, elegante y lleno de luz, que combina reflejos miel, beige y dorado. Ideal para morenas que buscan iluminar el cabello sin perder naturalidad.

Rubio champagne

Combina matices fríos y cálidos, logrando un acabado sofisticado y elegante.

Beige dorado

Perfecto para quienes desean un color suave y refinado.

Dorado vainilla

Muy elegido por su efecto luminoso y delicado.

Peinados ideales para lucir los cabellos dorados

Los tonos dorados resaltan especialmente cuando se acompañan con peinados que potencian el brillo y el movimiento del cabello:

Ondas suaves

Las ondas naturales reflejan mejor la luz y destacan los matices dorados.

Trenzas

Las trenzas aportan textura y ayudan a que los tonos dorados se vean más dinámicos.

Coleta altas

Un peinado simple pero elegante que permite apreciar los reflejos y contrastes del color.

Recogidos

Los moños bajos o recogidos casuales resaltan los reflejos alrededor del rostro.

Cabello liso con brillo

Un alisado bien elegante potencia el efecto espejo de los tonos dorados.

Consejos para mantener el cabello dorado