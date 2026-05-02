El error más común al teñirse el pelo que añade años a tu rostro sin que te des cuenta: deberías evitar estos colores a partir de los 50

La imagen personal cumple un papel clave en la forma en que nos percibimos y en cómo nos ven los demás, y el cuidado del cabello se vuelve especialmente importante a medida que pasan los años. Con el tiempo, el pelo cambia su textura, densidad y brillo, por lo que elegir un color adecuado puede marcar una gran diferencia en la apariencia general. Los colores que debes evitar a partir de los 50.

Vemos que ciertos tonos de pelo pueden endurecer los rasgos o acentuar signos de envejecimiento, por lo que conviene evitarlos o adaptarlos con matices. La tricoterapeuta Vero Garzón asegura que «A los 50+, un buen color, corte y tratamiento pueden hacerte ver hasta 10 años más joven». Mantener un estilo favorecedor no significa ocultar la edad, sino resaltar la belleza natural con elecciones inteligentes que aporten frescura, luminosidad y armonía al rostro sin descuidar la salud capilar ni la identidad propia de cada persona. Por eso, conocer qué colores de pelo evitar a partir de los 50 y cuáles elegir es clave para lograr un look armonioso, actual y saludable.

Los colores de pelo que conviene evitar a partir de los 50 años

Negro intenso

«Evita los negros intensos y los tonos demasiado oscuros porque endurecen las facciones y marcan más las líneas de expresión», asegura Vero Garzón. El negro azabache crea un contraste muy fuerte con la piel, especialmente si esta ha perdido algo de elasticidad.

Este contraste tiende a marcar más las arrugas, ojeras y surcos, dando un aspecto más rígido y envejecido. Además, es un color poco flexible que no aporta dimensión ni movimiento.

Rubio muy claro o decolorado

Aunque el rubio suele asociarse con juventud, los tonos extremadamente claros o platinados pueden resultar poco favorecedores si no están bien trabajados. Tienden a apagar el rostro, especialmente en pieles que han perdido brillo natural. Además, la decoloración frecuente debilita el cabello, haciéndolo lucir seco, quebradizo y sin vida.

Rojo oscuro (borgoña o caoba profundo)

Los rojos intensos y oscuros pueden aportar un aire artificial. Este tipo de tonalidades también puede resaltar manchas en la piel o imperfecciones, además de ser difíciles de mantener, ya que pierden intensidad con rapidez y requieren repasar el color frecuentemente.

En The Beauty Color, salón con especialistas en diseño de color, asegura que el rojo “Puede sumar años porque endurece el rostro y marca las líneas de expresión”.

Colores fantasía muy saturados

Tonos como azul eléctrico, violeta intenso o fucsia pueden ser divertidos, pero a partir de cierta edad suelen resultar poco naturales si no se integran bien con el estilo personal.

Además, requieren una base decolorada, lo que implica un mayor daño capilar y mantenimiento constante.

Grises artificiales planos

Si bien las canas pueden ser muy elegantes, cuando se opta por un gris teñido sin matices ni brillo, el resultado puede ser apagado. Los tonos grises necesitan profundidad, reflejos y un buen mantenimiento para evitar un efecto opaco o descuidado.

Los colores de pelo que sí favorecen a partir de los 50 años

Según Pedro Moreno, es estilista capilar y Education Manager Jean Louis David, se centra en los rubios extremos, goldie, blancos casi decoloración, marrones cálidos, marrones fríos y cobrizos suaves o más intensos.

Según explica, la arquitectura del fundido será la que marcará la diferencia este 2026, donde el posicionamiento de la luz será el protagonista a la hora de teñir nuestro cabello.

Elegir tonos que aporten luz y movimiento es la mejor estrategia:

Rubios dorados, miel o beige

A diferencia de los rubios extremos, estos tonos Iluminan el rostro, suavizan las líneas de expresión y aportan un efecto rejuvenecedor. «Tonos cálidos como el miel, caramelo, beige dorado, avellana, chocolate suave o rubios cremosos con dimensión», recomienda Vero Garzón.

Canas bien trabajadas

Los tonos plateados, perlados o incluso ligeramente dorados pueden hacer que el cabello gris se vea moderno, brillante y sofisticado, evitando el efecto apagado. Además están de moda y quedan estupendamente bien a generaciones de los 70 o de los 80.

Mechas suaves (babylights o balayage)

Las técnicas de coloración que añaden luz de forma estratégica son grandes aliadas una vez se han cumplido los 50. Las babylights (mechas finas) o el balayage permiten crear dimensión, movimiento y un acabado más natural. «Iluminan la mirada y suavizan los rasgos sin que el cambio sea muy drástico», asegura Vero Garzón.

Consejos útiles para elegir el color ideal