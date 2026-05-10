Un sabotaje cibernético de Rusia hace que drones de guerra ucranianos impacten sobre Letonia

Un sabotaje cibernético de Rusia ha hecho que dos drones de guerra ucranianos impacten sobre Letonia esta semana, el 7 de mayo. Como consecuencia, el ministro de Defensa letón, Andris Spruds, ha dimitido este domingo, después de que los dos drones ucranianos, procedentes de Rusia tras el sabotaje de Moscú, impactaran el jueves contra instalaciones de almacenamiento de petróleo: «Hoy he tomado la decisión de dimitir del cargo de ministro de Defensa para proteger al ejército de Letonia de ser arrastrado a una campaña política».

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso acusó el jueves a Ucrania de utilizar el espacio aéreo letón para lanzar ataques con drones contra objetivos civiles en San Petersburgo, horas después de que Letonia informara de la entrada de varios drones procedentes de Rusia en su territorio.

Spruds ha destacado durante el anuncio de su dimisión: «En los últimos días y semanas hemos experimentado incidentes con drones en Letonia y en otros países». «Los drones extranjeros no deben poner en peligro la seguridad de nuestra gente. El sector de la defensa ha hecho mucho y continuará haciéndolo para fortalecer nuestras capacidades de defensa antiaérea», ha explicado. «Y la seguridad de nuestra gente es responsabilidad de los servicios de diversos sectores. El desarrollo del sector de la defensa es mi responsabilidad política. Y en este momento, mi responsabilidad política es no permitir que nuestras fuerzas armadas sean arrastradas a una campaña política», ha señalado.

El domingo por la mañana, la primera ministra letona, Evika Silina, exigió la dimisión, alegando que los sistemas antidrones no se habían desplegado con la suficiente rapidez. Silina ha nombrado al coronel del ejército letón Raivis Melnis como nuevo ministro de Defensa.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania y Letonia, Andriy Sibiga y Baiba Braže, mantuvieron conversaciones telefónicas sobre los incidentes con drones que ingresaron al espacio aéreo letón desde territorio ruso. «La investigación ha demostrado que esto fue resultado de la desviación deliberada de drones ucranianos por parte de sistemas rusos de guerra electrónica, impidiendo que alcanzaran sus objetivos en Rusia», destacó Andriy Sibiga.

Intrusión de drones y daños en Rezekne

Según la Fuerza Aérea de Letonia, el 7 de mayo se produjo una intrusión de vehículos aéreos no tripulados en el espacio aéreo del país. El incidente afectó a la ciudad de Rezekne, donde cuatro tanques de almacenamiento de petróleo resultaron dañados.

Fuentes oficiales señalan que los drones habrían sido desviados de su trayectoria original, en el contexto de un entorno de guerra electrónica.

Acusaciones cruzadas sobre el origen de los drones

Las versiones sobre la procedencia de los aparatos difieren entre las partes implicadas. Mientras Letonia atribuye la intrusión a aeronaves vinculadas a Rusia, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, sostiene que los drones eran ucranianos desviados por sistemas de guerra electrónica rusos.

Esta divergencia ha intensificado la tensión diplomática en la región báltica.

Guerra electrónica y desvío de objetivos

De acuerdo con la versión ucraniana, Rusia habría empleado capacidades de guerra electrónica para interferir en el control de los drones, provocando su desviación hacia territorio letón.

Este tipo de interferencias se enmarca en el uso creciente de tecnologías de neutralización y alteración de señales en el conflicto.

Coordinación regional y refuerzo de la defensa aérea

Tras los incidentes, Ucrania, los países bálticos y Finlandia han mantenido conversaciones para mejorar la protección del espacio aéreo. Estas reuniones han contado con la participación de especialistas ucranianos en sistemas antidrones.

El objetivo es reforzar la detección y respuesta ante posibles incursiones no tripuladas.

Petición de refuerzo a la OTAN

Letonia y Lituania han solicitado a la OTAN el fortalecimiento de las defensas aéreas en la región báltica. Ambos países consideran que el aumento de incidentes con drones requiere una respuesta coordinada a nivel aliado.

Versiones enfrentadas entre Ucrania y Rusia

El Ministerio de Defensa ruso acusó a Ucrania de utilizar el espacio aéreo letón para lanzar ataques contra objetivos en territorio ruso, incluyendo San Petersburgo.

Por su parte, el ejército letón ha advertido de que este tipo de incidentes pueden repetirse mientras continúe la guerra en Ucrania, debido a la complejidad del entorno operativo.

Impactos confirmados en territorio letón

Las autoridades letonas confirmaron que dos drones se estrellaron en su territorio, uno de los cuales provocó un incendio en una instalación de almacenamiento de petróleo en Rezekne.

El ministro de Defensa letón, Andris Sprūds, señaló que los aparatos podrían haber sido ucranianos en ruta hacia objetivos rusos. Este episodio se suma a incidentes similares registrados en meses anteriores, cuando drones cruzaron el espacio aéreo de países bálticos como Letonia y Estonia.

En uno de esos casos, un dron impactó contra la chimenea de una central eléctrica en territorio estonio durante una operación militar en la región de Leningrado.