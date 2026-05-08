Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania por el desfile de Putin en Moscú

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, una decisión que, según afirma, habría sido acordada por los líderes de ambos países. La tregua llega justo a tiempo para que Vladimir Putin celebre el desfile del Día de la Victoria en Moscú. «Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1000 prisioneros de cada país. Esta solicitud la hice directamente yo y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladimir Putin y el presidente Volodimir Zelenski», ha escrito Trump en redes sociales este viernes.

Zelenski ha confirmado el alto el fuego y el intercambio de prisioneros minutos después en una publicación en redes sociales. Cada parte ha acordado liberar a 1.000 prisioneros, según ha afirmado Zelenski. En total, se liberarán 2.000 prisioneros de guerra.

El presidente de EEUU ha anunciado así en redes sociales que el cese de hostilidades comenzará el sábado y se extenderá durante el fin de semana. El alto el fuego coincide con el Día de la Victoria en Rusia, una celebración anual de la victoria del país sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que Moscú suele conmemorar con un desfile militar en la Plaza Roja.

El anuncio llega apenas un mes después del último alto el fuego temporal, una pausa de 32 horas por la Pascua ortodoxa, durante la cual ambas partes se acusaron mutuamente de romper la tregua. Ya el año pasado, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó un alto el fuego en honor a las conmemoraciones del Día de la Victoria. Entonces, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó a las fuerzas rusas de violar el alto el fuego y ofreció una tregua incondicional de un mes, propuesta que el Kremlin rechazó.

Este viernes, el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, se ha reunido en Estados Unidos con el enviado de paz de Trump, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del presidente. Las conversaciones se han centrado en el intercambio de prisioneros y la necesidad de intensificar el proceso diplomático.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, ha confirmado la aceptación por parte de Rusia del alto el fuego y el intercambio de prisioneros propuestos por Trump. Ushakov ha destacado que Moscú y Kiev se comunicaron por separado con funcionarios estadounidenses sobre el acuerdo.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, la Casa Blanca ha intentado concretar un acuerdo para poner fin a la guerra. Antes del anuncio de Trump del viernes, Rusia y Ucrania habían anunciado altos el fuego por separado, que coincidirían con las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú.

En los últimos meses, Ucrania ha demostrado una mayor capacidad para atacar objetivos en territorio ruso con drones, lo que ha aumentado la preocupación en el Kremlin por la seguridad del desfile, lo que ha llevado a reducir los planes. El desfile se llevará a cabo sin la exhibición de tanques ni otro equipo militar.

Zelenski ha firmado un decreto el viernes por la noche que «autorizaba» el desfile en Moscú el sábado, haciendo referencia a numerosas peticiones y consideraciones humanitarias esbozadas en las negociaciones con Estados Unidos. El decreto especificaba la zona de la Plaza Roja, que quedaría excluida del plan para el uso de armamento ucraniano durante el desfile.

Coincide con el desfile de Putin en la Plaza Roja

La tregua permitiría al presidente ruso Vladimir Putin celebrar el acto en la Plaza Roja sin interrupciones, en una jornada clave para la narrativa histórica y militar del Kremlin.

El evento es uno de los principales símbolos del poder ruso y este año se desarrolla en un contexto de guerra abierta con Ucrania y creciente presión internacional.

Apoyo al intercambio de prisioneros

Tras el anuncio del alto el fuego, Zelenski expresó su respaldo al acuerdo y agradeció la mediación de Estados Unidos, señalando que la prioridad de Kiev es el retorno de los prisioneros de guerra.

El presidente ucraniano también indicó que espera la visita de enviados de Donald Trump en los próximos meses, en un contexto de posibles contactos diplomáticos.

Tensión militar y seguridad reforzada en Moscú

El alto el fuego llega en paralelo a una escalada de ataques con drones en territorio ruso, incluyendo incursiones cercanas a Moscú que han aumentado la preocupación en el Kremlin.

Según diversas informaciones, la capital rusa se encuentra fuertemente protegida con sistemas antiaéreos y medidas de seguridad excepcionales, en un contexto en el que las autoridades han endurecido los controles internos ante posibles amenazas. Pese al anuncio, persisten las dudas sobre la estabilidad del acuerdo y su cumplimiento efectivo sobre el terreno, en un conflicto que continúa activo y con operaciones militares en curso en ambos lados del frente.