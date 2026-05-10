Lamine Yamal celebró la Liga junto a sus compañeros sobre el césped saltando a pesar de su lesión

Lamine Yamal, con su camiseta del Barcelona y ropa de vestir, saltó al césped del Camp Nou para celebrar la Liga junto a sus compañeros tras la victoria de los de Hansi Flick sobre el Real Madrid en el Clásico disputado en el escenario culé. La estrella blaugrana ha sido una pieza crucial este curso para ganar este título.

Sorprendió que Lamine Yamal celebrase la Liga saltando con sus compañeros a pesar de la lesión que tiene en el bíceps femoral que sufrió el pasado 22 de abril contra el Celta de Vigo en el Camp Nou y que le tendrá fuera de los terrenos de juego hasta final de curso y peligrando incluso los primeros encuentros del Mundial con la selección española.

Por ello, fue sorprendente cómo celebró Lamine Yamal el título de Liga con sus compañeros de equipo. Saltando como si no estuviese lesionado, arriesgando incluso que esa lesión muscular fuese a más.

Hay que recordar que Lamine Yamal no pudo jugar este Clásico contra el Real Madrid por esta lesión y se perderá las tres jornadas ligueras que le restan al Barcelona hasta finales de mayo. Luego irá al Mundial con la selección española, pero no es seguro que pueda jugar los primeros compromisos de España ante Cabo Verde y Arabia Saudí. Esta lesión muscular tiene un alto índice de recaída y hay que ir con mucho cuidado en un jugador determinante con su club y con la Selección.