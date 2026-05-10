Saltan las alarmas a un mes del Mundial: ¡Nico Williams vuelve a lesionarse!

Nico Williams se marchó lesionado en el minuto 35 de la primera mitad en San Mamés durante el encuentro de Liga entre el Athletic Club de Bilbao y el Valencia. El extremo del equipo vasco se tiró al suelo con molestias musculares y se marchó cojeando con signos de dolor y muy fastidiado por volver a caer lesionado. Queda un mes para el comienzo del Mundial y esta lesión hace saltar las alarmas en la selección española.

Se le siguen acumulando las malas noticias para la selección española de Luis de la Fuente. El próximo 11 de junio comienza el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Solamente queda un mes y Nico Williams ha caído lesionado. Su lesión muscular no tiene buena pinta y ahora habrá que esperar a las pruebas médicas para conocer el alcance de estas molestias. Podría peligrar el Mundial para él.

Corría el minuto 35 de partido en el encuentro de Liga que estaban disputando Athletic y Valencia en San Mamés, con 0-0 en el marcador, y tras un penalti fallado por Hugo Duro pocos minutos antes. Nico Williams, que estaba siendo titular, se tiró al suelo y dijo basta. No podía más y pidió el cambio para dejar entrar a su hermano Iñaki.

Los gestos y las caras de Nico Williams al abandonar el terreno de juego en San Mamés fueron manifiestos. Se fue bastante fastidiado, con gestos de dolor y casi al borde de las lágrimas. Un golpe duro para él porque sabe que solamente queda un mes para el inicio del Mundial y es su sueño acudir con la selección española.

Nico Williams lleva una temporada de calvario con las lesiones. Una pubalgia le ha obligado a perderse la gran mayoría de la temporada. Pero se recuperó y en las últimas semanas estaba recuperando su mejor versión de fútbol. Pero esta lesión le puede frenar su continuidad y ritmo con el Mundial a la vuelta de la esquina.