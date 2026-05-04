Nico Williams vuela hacia el Mundial

Nico Williams se sube a tiempo al Mundial. El delantero del Athletic ha estado toda la temporada aquejado de una pubalgia que puso en duda su rendimiento y generaba dudas sobre cómo llegaría a la cita de este verano. Sin embargo, empieza a despejarlas según se acerca el momento. Pieza clave tanto en su equipo como en la Selección, el extremo parece ya completamente recuperado de los problemas que ha arrastrado a lo largo de todo el curso y vuelve a ser diferencial. Su doblete en la jornada 34 de la Liga, ante el Alavés, así lo confirma.

Las alarmas con Nico llevaban encendidas desde que empezara el curso. En septiembre disputaba sus dos últimos encuentros con España, ante Bulgaria y Turquía, pertenecientes a la fase de clasificación del Mundial. A partir de ahí, una lesión inguinal le mantenía apartado de los terrenos de juego y ponía en duda su estado de forma. La pubalgia aparecía otra vez, puesto que ya lo había hecho en el pasado mes de abril, y el futbolista tenía que parar para intentar recuperarse bien.

No era hasta principios de este 2026 cuando se sometía a un tratamiento especializado. No volvía a reaparecer con España y, a lo largo de la temporada había estado a medio gas, muy alejado del nivel que deslumbró con el Athletic entre la temporada 2023-2024 y la pasada y que le había catapultado como uno de los puntales de la España campeona de Europa en el verano de 2024.

Ahora, como reveló el pasado sábado el director de fútbol del Athletic, Nico Williams está al 100%. «Ya está sin dolor», señaló Mikel González antes del encuentro contra el Alavés, añadiendo que «su mejor versión nos acerca a ganar». Dicho y hecho. El pequeño de los Williams apareció en el tramo final del partido para darle la victoria a los de Valverde con un doblete.

Nico Williams coge ritmo para el Mundial

De esta manera, las dudas con Nico Williams quedan resueltas. El futbolista del Athletic llega justo a tiempo para volver a ser uno de los líderes de España en el Mundial 2026. Después de su sobresaliente actuación en la Eurocopa 2024, en la que la Selección se llevó el título, el futbolista se recupera de sus problemas y se acerca a su mejor versión en vísperas de la cita que paralizará el mundo en menos de un mes y medio.

Nico vuelve a ser determinante con un Athletic que le ha echado mucho de menos este curso, en el que su intermitencia por los problemas físicos les han impedido tener a ese futbolista que ha sido clave en los últimos éxitos de los bilbaínos. Los malos resultados del cuadro vasco les han llevado a estar toda la temporada alejados de la zona alta de la clasificación, impidiéndoles pelear por entrar en Champions, cayendo también a las primeras de cambio en la máxima competición y en Copa.

De todos los encuentros que han disputado los rojiblancos en esta campaña, el pequeño de los Williams no ha estado por lesión en 17 de ellos, siendo suplente en otros ocho. Mermado por los problemas, únicamente ha marcado seis goles y ha repartido cuatro asistencias, unos números de lo más discretos pero que ponen de manifiesto su incidencia en la delantera del Athletic. Con su doblete ante el Alavés, los bilbaínos se acercan a los puestos de acceso a competición europea y, sobre todo, él coge sensaciones de cara a un Mundial donde será fundamental para Luis de la Fuente.