El padre de Lamine Yamal provoca al Real Madrid antes del Clásico: «Sin competencia»

Como si ya fuera una tradición, el padre de Lamine Yamal regresó a las redes sociales a horas de jugarse el Clásico ante el Real Madrid. A pesar de que su hijo no estará en el césped del Camp Nou por lesión, Mounir Nasraoui no faltó a su cita personal de provocar con un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales. Un mensaje para añadir más leña al fuego ante la posibilidad de ser campeones de Liga esta noche en Barcelona.

El padre de Lamine compartió esta tarde una fotografía en su perfil de Instagram vestido con la camiseta del Barça en un coche junto con un amigo en la parte de atrás. Sin embargo, lo más llamativo fue la canción que acompaña la publicación: «Sin Competir», del artista Cano. Una canción que se lee por cómo ha ido evolucionando la temporada, donde Lamine Yamal y su equipo podrían ser campeones a falta de tres jornadas por disputar.

Un mensaje que ha servido para que la afición culé le apoye alardeando el título de Liga que podrán conquistar si no pierden ante el Real Madrid. Un día antes, Mounir Nasraoui subió una imagen del 18.º cumpleaños de Lamine Yamal el pasado verano, apoyando en un momento duro por no estar en un partido que podría pasar a la historia: «Que Dios te bendiga, Lamine», escribió en su perfil de Instagram.

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Lamine Yamal no jugará el Clásico por lesión

Lamine Yamal no jugará este domingo el Clásico. El delantero continúa recuperándose de su lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda, lo que le hará perderse lo que resta de temporada. Aún así, este jueves acudió al entrenamiento para apoyar a sus compañeros y darles un último empujón para ganar motivación contra el Real Madrid.

Se espera que vea el partido en el palco de honor del Camp Nou y, en caso de certificar el título, esté con sus compañeros del Barcelona para levantar el trofeo y estar en la fiesta. Lamine aún no se ha pronunciado en redes a pocas horas del partido, pero su padre ya se ha encargado de lanzar un dardo de forma sutil.