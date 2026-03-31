El ‘videoclip’ gánster del padre de Lamine Yamal en París con varios encapuchados: «Team Hustle»

Mounir Nasraoui se ha acostumbrado a hacerse viral en redes sociales. El padre de Lamine Yamal se había alejado de los focos en este comienzo del año para evitar que su imagen pública salpicase a su hijo. Sin embargo, en el parón de selecciones ha aprovechado para hacer un viaje exprés a París en el que ha sacado su lado musical, que ha dado mucho que hablar.

Lo ha hecho con el artista francés Laouni Mouhid y su grupo de amigos. Ambos son amigos desde hace tiempo al compartir sus raíces marroquíes. Sin embargo, el cantante nació en París y su música es de las más conocidas entre los jóvenes de Francia. También conocido artísticamente como ‘La Fouine’, la relación entre ambos es muy cercana: «Eres el mejor mi bro», escribió el padre de Lamine en el vídeo que compartió en su perfil de Instagram.

En él, Mounir se desató completamente como si se tratase de un videoclip junto con toda una banda, como si fuese un gánster con varios de ellos encapuchados para no mostrar su rostro: «Team Hustle», añadió. Entre sus seguidores es muy conocido su gusto por los estilos musicales más escuchados en el país galo, como el rap, trap y el hip-hop. Un vídeo que ya cuenta con millones de visualizaciones.

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Lamine Yamal jugará este martes el último partido amistoso de esta ventana internacional ante Egipto en Cornellá. La estrella del FC Barcelona es titular fijo para Luis de la Fuente y su presencia en el Mundial es un hecho. Irá a Estados Unidos en busca de hacer historia con 18 años, y nadie duda de que su padre estará allí dejando momentos únicos por redes hasta que la Roja regrese, si Dios quiere, con la Copa del Mundo debajo del brazo.