El padre de Lamine Yamal y su inesperado perfil bajo en 2026

Pocos se esperaban que, en este 2026, cambios tan radicales como el que está protagonizando Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal. Atrás han quedado esas semanas en las que enlazaba una polémica con otra, un titular tras otro. Sigue siendo muy activo en sus redes sociales, donde responde al nombre de Hustle Hard (@hustle_hard_304) y acumula 1,3 millones de seguidores, aunque sus apariciones públicas se han reducido drásticamente y ya no deja en evidencia a su hijo, que se dedica únicamente a jugar al fútbol.

Mucho tiene que ver, seguramente, el cambio de domicilio reciente del padre de Lamine Yamal. Nasraoui se mudó recientemente a la zona alta de Barcelona, tras dejar Mataró, Rocafonda, lugar donde protagonizó varios altercados, uno de ellos en agosto de 2024, cuando fue apuñalado en una aparcamiento del municipio y fue ingresado de urgencias en el hospital Can Ruti.

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Así, en lo que va de año, el padre de Lamine Yamal ha cambiado su perfil, muy presente en otros momentos, por uno más bajo, intentando pasar desapercibido, ajeno a polémicas. Sí es cierto que acaparó algún que otro titular el mes pasado, durante un Barcelona-Mallorca, cuando tuvo un comportamiento poco cívico y algo infantil en las gradas, donde compartía asiento en el palco con su madre y abuela de Lamine.

Pero más allá de esto, y un crítica vecinal en sus redes por la falta de agua en uno de los parques cercanos a su nuevo domicilio en Barcelona. «Mi piso me ha costado una pasta y ahí no hay agua para los perros, es una vergüenza», manifestó en uno de sus directos, dirigiéndose al Ayuntamiento de Barcelona y mostrando a sus seguidores algunos perros de vecinas. La crítica funcionó, días después el consistorio actuó y arreglaron la fuente.

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Desde que se ha mudado, pese al cambio de domicilio y nuevo ambiente vecinal, el padre de Lamine Yamal tampoco ha protagonizado ningún incidente, nada noticioso, manteniendo ese perfil bajo que le está caracterizando este año. En sus redes, sin embargo, mantiene una actividad casi diaria con publicaciones e historia, así como directos sin previo aviso en los que conversa con sus seguidores y deja alabanzas hacia su hijo.

En las últimas semanas ha comenzado a publicitar una marca propia: Team Hustle 304. No ha dejado muchos detalles de la misma, aunque ya ha aparecido en sus redes con ropa con esa leyenda y texto, además de un perfil en el que avisa que «algo nuevo está por llegar», con una sudadera de ‘Team Hastle’.

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Por el momento, el padre de Lamine Yamal está intentando mantener ese perfil bajo una vez que ha dejado atrás Mataró y Rocafonda y se ha instalado en la parte alta de Barcelona, en el barrio de Pedralbes, en el distrito de Les Corts, una de las zonas más pudientes de la capital barcelonesa.