La poca educación del padre de Lamine en el palco: graba a sus familiares y jalea al Camp Nou

El padre de Lamine Yamal quiso ser protagonista una vez más gracias a su hijo en el Barcelona-Mallorca. El progenitor de la estrella del Barça tuvo un comportamiento bastante infantil durante todo el partido en el palco del Camp Nou y especialmente cuando sonó el himno del club azulgrana en los prolegómenos del encuentro de Liga.

En ese momento, Mounir Nasraoui se dedicó a grabar su cara y la de varios familiares que acudieron al estadio en una de las zonas donde más se exige la educación, algo de lo que carece el padre del internacional con España. Éste lo mostró todo en un vídeo a través de sus redes sociales en el que además se enseñó a sí mismo pegando gritos en el palco y gritando al resto de aficionados para que animasen.

La televisión del partido, Movistar +, también le captó festejando el golazo de Lamine (2-0) efusivamente junto a la abuela del jugador. Mounir Nasraoui volvió a demostrar su falta de educación con su comportamiento en el Barça-Mallorca, comportándose como un aficionado en un palco repleto de autoridades como el presidente Joan Laporta.