Jarro de agua fría del SEPE: cuatro meses de paro por año trabajado pero los días sobrantes se pierden

El Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) es uno de esos organismos públicos a los que les favorece la estabilidad más que muchos cambios en poco tiempo. En este principio de año, el mercado laboral ha sumado más de 3.500 personas. Estas personas, al igual que el resto de afiliados, experimentarán un cambio en sus días cotizados sobrantes y los meses de paro.

Muchas personas todavía no tienen claro cómo y cuándo se cobra la ayuda por el desempleo y ni cuándo ni dónde se solicita dicha ayuda. Otro de los puntos que genera muchas dudas es qué pasa con los días cotizados sobrantes o los no usados de vacaciones tras la finalización de un contrato. En estos dos temas que tanta incertidumbre y problemas provocan, la ley es muy clara al respecto.

Respecto al paro y la ayuda por desempleo, es importante saber que la duración de esta ayuda no se calcula proporcionalmente con el tiempo trabajado, sino con tramos en los que se agrupan varios meses. Aunque el pensamiento común suele ser que por cada año que se cotice a la Seguridad Social equivalen a 4 meses de ayuda al desempleo obligatorios, no es tan así como se pudiera pensar. Por ejemplo, al ser distribuido por tramos, da lo mismo trabajar un año que un año y dos meses; para la ayuda al desempleo se recibe exactamente el mismo tiempo este subsidio.

Otro de los puntos que más dudas genera en los contribuyentes son los días cotizados que exceden el tramo que te corresponde en el paro. Es decir, ¿qué pasa si trabajo un año y un día con el día sobrante? Pues aquí el sistema no es tan justo como la mayoría desearía, sino que estos días se pierden literalmente y no se guardan para futuras cotizaciones ni para otras veces que necesitemos de esta ayuda.