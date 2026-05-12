El proyecto de viviendas que se van a construir en Valdecarros (Madrid) va a contar con una amplia oferta de 51.656 viviendas, de las cuales se espera que más de 28.000 sean de protección oficial, es decir, un 55% del total.

En concreto, se espera que este proyecto albergue una población de 150.000 personas, además de que la encuesta del I Barómetro de la Vivienda en la Comunidad de Madrid revela que un 64% consideraría trasladarse a este desarrollo. Además, el proyecto genera una opinión abiertamente favorable en el 80% de los encuestados.

«Esta disponibilidad de viviendas de la que se habla es muy apropiada, es decir, que va a dar respuesta a las necesidades que existen», ha indicado Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros de Madrid.

Este suelo está gestionado por varias administraciones públicas, tanto Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid como Gobierno, y «va a ofrecer muchas casas a nivel de vivienda protegida que se van a hacer desde la iniciativa ciudadana, además de que son muy importantes las conexiones de transporte».

Asimismo, va a haber una zona destinada a los centros de salud, colegios y hospitales. «Tenemos, por una parte, 3.400 metros cuadrados de parcelas que vamos a ceder a las administraciones como dotaciones para que ellos desarrollen este tipo de servicios, es decir, actividades de salud, educativas o de residencias de mayores. La intención es atender a esa demanda en todos sus aspectos de la mejor forma posible», ha destacado Togores.

En cuanto a si las viviendas de protección oficial se van a destinar a alquiler o a compra, en este punto del proyecto todavía se desconoce. «Eso no depende de la junta, depende de cada promotor. Los promotores reciben de la Junta las parcelas que ya se sabe si son libres o si son protegidas de precio limitado o si son protegidas del precio básico. Después, cada uno decide si ese edificio lo quiere destinar a alquilar a venta», ha expuesto Togores.

Mientras que uno de los primeros centros comerciales también está en marcha. «Hay una parcela que se ha vendido al grupo Alerce y que va a desarrollar ese proyecto de centro comercial», ha asegurado.

Mientras que algunos de los principales promotores del proyecto Valdecarros son Aedas, Premier, Habitat y Amenábar.

Además, a la hora de diseñar Valdecarros desde cero, los futuros residentes tienen exigencias claras: la movilidad y el transporte ocupan el primer puesto (52%), seguidos por colegios y centros de salud (45%).