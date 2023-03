Madrid, tanto la capital como la región, sigue creciendo a través de grandes desarrollos urbanísticos, especialmente por el sureste entre el Ensanche de Vallecas y del distrito de Vicálvaro. En ese área se están levantando programas de actuación urbanística (PAU) como Valdecarros, El Cañaveral, Los Berrocales, Los Cerros o Los Ahijones. De estos, el desarrollo de mayor envergadura es Valdecarros, donde se construirán 51.656 nuevas viviendas y se invertirán unos 7.600 millones de euros.

Valdecarros se desarrollará en ocho etapas a lo largo de 18 años. Más de la mitad de sus 51.000 viviendas tendrán algún tipo de protección oficial y contará con unos siete millones de metros cuadrados de zonas verdes, equivalentes a seis veces el parque del Retiro.

El presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, Luis Roca de Togores, explica en una entrevista con OKDIARIO: «Actualmente, estamos con los trabajos de urbanización de la primera etapa del desarrollo y a lo largo de este año comenzaremos también con la segunda y tercera etapa». Además, adelanta que las labores de urbanización de la primera fase finalizarán en 2025 y que las primeras viviendas estarán listas en 2026.

Valdecarros inició en septiembre de 2021 las obras de urbanización de la primera etapa del ámbito, en la que se construirán 2.580 viviendas con una inversión de 30 millones de euros. Mientras que en el segundo trimestre de 2023 dará comienzo la urbanización de la segunda y tercera etapas, en las que se levantarán cerca de 11.000 viviendas más, con una inversión de 150 millones de euros. Las cinco fases restantes se adaptarán a las necesidades de Madrid en cada momento, y continuarán en marcha durante los próximos quince años.

En total, las tres primeras fases incluyen 175.000 m2 de residencial libre, más de 63.000 m2 para promover un parque industrial, una parcela dotacional privada de 18.000 m2 para construir un colegio, una residencia de ancianos o un hospital, casi 31.000 m2 levantar para un centro comercial, seis parcelas que suman cerca de 37.000 m2 para oficinas y dos parcelas con 11.000 m2 para instalar gasolineras.

Del total del proyecto, el 61,8% de los suelos de Valdecarros se destinarán a la promoción de las 51.656 viviendas, 28.410 de ellas con algún tipo de protección. Está previsto el desarrollo de casi 7 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Del restante, hay un 20% del espacio para uso industrial y un 9% para oficinas.

Viabilidad del proyecto

Para garantizar la viabilidad en los casi veinte años de ejecución previstos para el desarrollo de Valdecarros, el Plan Financiero decidió que un 30% de la financiación se llevaría a cabo a través de recursos propios y el 70% restante mediante la venta de aprovechamientos reservados a nombre de la Junta de Compensación.

En concreto, el Plan Financiero reservó a la Junta de Compensación el aprovechamiento de todos los usos no residenciales, así como el 28% de los aprovechamientos de uso residencial libre en las mismas tres fases. En las restantes cinco etapas, la Junta seguirá adjudicándose el 100% de los aprovechamientos no residenciales, el 30% de los de uso residencial libre, y el 20% de los de uso residencial VPPL. De esta forma, la Junta de Compensación espera obtener por la venta de aprovechamientos un total de alrededor de 1.000 millones de euros, equivalentes al 68,5% de los costes totales estimados.

«La Junta se queda con bastante patrimonio para financiar hasta dos tercios de la urbanización. Esto supone entono a 1.000 millones de euros en suelo. Esto supone pasar de ser una gestora a convertirse en un agente de mercado», explica el presidente.

Historia

La tramitación de Valdecarros no fue sencilla. Hay que remontarse hasta la década de los 90 para encontrar su origen, aunque no fue hasta 2008 cuando se aprueban los Estatutos y Bases de actuación para comenzar a desarrollar la zona. Un año más tarde reciben el visto bueno al proyecto de urbanización. En 2011, se firma el Acuerdo Marco, que fija las etapas de desarrollo. Con la llegada de Manuela Carmena al Consistorio madrileño se paralizan todos los PAUs del sureste y hasta 2013 el Tribunal Supremo no dio su aprobación definitiva.

Finalmente, en 2021, se firma el Convenio de Gestión del sector, el cual marca el inicio de las obras y los expedientes. A pesar de los años que han pasado desde que se concibieron estos desarrollos, queda pendiente el proyecto de expropiación, el de rehabilitación y el de reparcelación. Este último, ya se ha completado el estudio y se espera que sea a finales de este año cuando se apruebe. No será mínimo hasta 2039 cuando todo haya completado, casi 50 años desde su concepción hasta su final, alojar los hogares de 150.000 personas.