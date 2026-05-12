Precio de la gasolina hoy 12 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Las gasolineras más baratas para repostar este martes 12 de mayo en las principales ciudades de Andalucía
Así puedes encontrar la gasolinera más barata cerca de ti: el truco de la OCU para ahorrarte un dineral
Lo confirma la OCU: esto es lo que diferencia el combustible low cost del resto y está comprobado
Si tienes previsto coger hoy martes el coche, o de hecho, es algo que hagas todos los días, es importante revisar bien cuál es el precio de la gasolina ya que este puede variar en función de donde repostes. Puede que pienses que la diferencia apenas se notará entre gasolinera y gasolinera pero lo cierto es que no es así y más para Andalucía, donde repostar en determinadas ciudades puede ser hasta casi un euro más caro que en otras. Por ello, repasamos precios actualizados gracias al Geoportal gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica hoy 12 de mayo, con las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas.
Precio de la gasolina hoy 12 de mayo en Sevilla
Dónde es más barato repostar hoy 12 de mayo en Sevilla:
Gasolina 95
- Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.309 €/l
- Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.309 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.309 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.309 €/l
- Ballenoil (Morón de la Frontera) – Calle del Yeso, s/n – 1.319 €/l
- Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l
- Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l
- Gasolinera Utrera (Utrera) – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.329 €/l
- Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.329 €/l
- Petroprix (Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.329 €/l
Gasolina 98
- Alcampo S.A. (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l
- Galp (Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l
- Galp (Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l
- Shell (Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l
- Galp (Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.574 €/l
- Nueva Calonge (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l
- Enerplus (Mairena del Alcor) – Carretera A392 km. 19,900 – 1.595 €/l
- Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l
- BP (Los Palacios y Villafranca) – Avenida Utrera, s/n – 1.599 €/l
- Astigi – Écija (Écija) – Autovía A-4 km. 450 – 1.609 €/l
Diésel
- Tamoil (Utrera) – Carretera A-394 km. 16 – 1.569 €/l
- Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l
- Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l
- Plenergy (Sevilla) – Travesía Su Eminencia, 2 – 1.569 €/l
- Alcampo S.A. (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.571 €/l
- E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l
- Canges del Hoyo (Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l
- Red Car Oil (Los Rosales) – Calle Jovellanos, 10 – 1.579 €/l
- Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.579 €/l
- Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l
Precio de la gasolina hoy 12 de mayo en Cádiz
Si vives en Cádiz, estas son las principales gasolineras para poder repostar hoy martes 12 de mayo, con los precios más económicos
Gasolina 95
- Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.369 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.379 €/l
- Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.379 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.379 €/l
- Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.379 €/l
- Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.379 €/l
- Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.385 €/l
- Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.389 €/l
- Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.389 €/l
- Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.389 €/l
Gasolina 98
- Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.469 €/l
- ES Coloso (La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l
- Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.559 €/l
- Tarifa Oil (Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.559 €/l
- Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.567 €/l
- ASC Carburantes (Tarifa) – Carretera C.N.340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.579 €/l
- Shell (Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.579 €/l
- Easyfuel (Chiclana de la Frontera) – Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 «Camino del Lobo 1» – 1.599 €/l
- Galp (Jerez de la Frontera) – Carretera Antigua N-IV km. 639,5 – 1.599 €/l
- Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. 639,8 – 1.609 €/l
Diésel
- SCA. Ntra. Sra. de las Virtudes (Conil de la Frontera) – Carretera Cádiz Málaga km. 21 – 1.540 €/l
- Galp (Medina-Sidonia) – Calle Europa, s/n – 1.559 €/l
- Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.575 €/l
- Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.575 €/l
- Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.575 €/l
- Ballenoil (Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.575 €/l
- Autonet&Oil (Chipiona) – Calle Constitución, 103 – 1.579 €/l
- GM Oil (El Puerto de Santa María) – Carrer El Palmar, 11 – 1.579 €/l
- Ballenoil (San Fernando) – CL Ferrocarril 34 – 1.585 €/l
- Ballenoil (San Fernando) – Carretera N-IVA km. 680 – 1.585 €/l
Precio de la gasolina hoy 12 de mayo en Málaga
En Málaga estas son las gasolineras más baratas para poder repostar hoy martes 12 de mayo
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXIII, s/n – 1.379 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.409 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.409 €/l
- Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l
- Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala parcelas 3 y 4 – 1.418 €/l
- Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.418 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.418 €/l
- Petrol & Go (Estepona) – Autovía A-7 km. 151 – 1.439 €/l
- M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.439 €/l
Gasolina 98
- M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l
- Ninguno (Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l
- ES Coloso Churriana (Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l
- Coloso (Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l
- Agla (Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l
- Shell (Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l
- Galp (Fuengirola) – Parc parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín – 1.639 €/l
- La Trocha (Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.649 €/l
- Galp (Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l
- Shell (Torremolinos) – Calle Cruz de la, 68 – 1.649 €/l
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXIII, s/n – 1.569 €/l
- Autonet&Oil (Nerja) – Calle Pago Castillo Alto, 1 – 1.579 €/l
- Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.599 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.609 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.609 €/l
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva (Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.609 €/l
- Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.628 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala parcelas 3 y 4 – 1.628 €/l
- Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.628 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.628 €/l
Precio de la gasolina hoy 12 de mayo en Córdoba
Para aquellos que están en Córdoba y alrededores, si repostas en estas gasolineras te puede salir más barato.
Gasolina 95
- Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto al recinto ferial – 1.385 €/l
- Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.385 €/l
- Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.385 €/l
- Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.389 €/l
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.395 €/l
- F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.399 €/l
- Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l
- Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.416 €/l
- Enerplus (Córdoba) – Avenida Lonjas, s/n – 1.419 €/l
- Ballenoil (Córdoba) – Avda. Libia, 34 – 1.419 €/l
Gasolina 98
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l
- Mirasierra (Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l
- El Carmen (Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l
- Family Energy (Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1.589 €/l
- Repsol (Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.589 €/l
- Q8 (El Arrecife) – Carretera N-IV km. 428 – 1.609 €/l
- Carrefour (Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.609 €/l
- Petromarkt (Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l
- Shell (Lucena) – Carretera de Cabra nº 31 – 1.635 €/l
- E.S. La Milana Agla (Priego de Córdoba) – Carretera A-339 km. 24 – 1.635 €/l
Diésel
- Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.531 €/l
- Cepsa (La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.547 €/l
- Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.584 €/l
- Cooperativa (Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.593 €/l
- F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.595 €/l
- Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.599 €/l
- Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto al recinto ferial – 1.609 €/l
- Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.609 €/l
- Santo Cristo (Monturque) – Carretera Monturque Moriles km. 1 – 1.609 €/l
- Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.609 €/l
Precio de la gasolina hoy 12 de mayo en Granada
Por último, estos son los precios de las gasolineras más baratas de Granada
Gasolina 95
- Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l
- Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l
- Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.389 €/l
- Lerfu (Albolote) – Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238 – 1.389 €/l
- Minioil Albolote (Albolote) – Calle Motril, parcela 243 – 1.389 €/l
- Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1.395 €/l
- Ballenoil (Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.395 €/l
- Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.399 €/l
- Minioil (Motril) – Calle Santo Domingo, 3 – 1.399 €/l
- ASC Carburantes (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 31 – 1.399 €/l
Gasolina 98
- ASC Carburantes (Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.479 €/l
- Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1.495 €/l
- Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.499 €/l
- AM97 Plus S.L. (Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.529 €/l
- Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.549 €/l
- ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo) – 1.579 €/l
- ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (margen derecho) – 1.579 €/l
- ASC Carburantes (Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.579 €/l
- ASC Carburantes (Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.579 €/l
- Fueling (Albolote) – Carretera Atarfe-Albolote km. 4 – 1.579 €/l
Diésel
- Gaia (Zújar) – Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1.579 €/l
- BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.587 €/l
- Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.589 €/l
- El Grupo SCA (Castell de Ferro) – Calle Rambla Hileros, s/n – 1.589 €/l
- Petroprix (Huétor Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.589 €/l
- Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1.595 €/l
- Ballenoil (Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.595 €/l
- Minioil (Ogíjares) – Calle León, 36 – 1.595 €/l
- ASC Carburantes (Ogíjares) – Avenida Madrid, 169 – 1.595 €/l
- Andaluza de Transportes SCA (Albolote) – Camino Albolote-Atarfe, parcela 16 polígono 18 – 1.595 €/l
Geoportal tiene el mapa para ubicar las gasolineras más baratas
Si deseas consultar precios en otro momento, como acabamos de hacer, te recomendamos entrar en Geoportal gasolineras, que es el portal del Ministerio para la Transición Ecológica en el que se actualizan precios constantemente y que te ofrece listados como los vistos, pero también puedes verlo todo detallado sobre un mapa como este que ahora te mostramos, de Cádiz.