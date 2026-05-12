Precio de la gasolina hoy 12 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Si tienes previsto coger hoy martes el coche, o de hecho, es algo que hagas todos los días, es importante revisar bien cuál es el precio de la gasolina ya que este puede variar en función de donde repostes. Puede que pienses que la diferencia apenas se notará entre gasolinera y gasolinera pero lo cierto es que no es así y más para Andalucía, donde repostar en determinadas ciudades puede ser hasta casi un euro más caro que en otras. Por ello, repasamos precios actualizados gracias al Geoportal gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica hoy 12 de mayo, con las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas.

Precio de la gasolina hoy 12 de mayo en Sevilla

Dónde es más barato repostar hoy 12 de mayo en Sevilla:

Gasolina 95

Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.309 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.309 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.309 €/l

(Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.309 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.309 €/l

(Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.309 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.309 €/l

(Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.309 €/l Ballenoil (Morón de la Frontera) – Calle del Yeso, s/n – 1.319 €/l

(Morón de la Frontera) – Calle del Yeso, s/n – 1.319 €/l Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l

(Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l Gasolinera Utrera (Utrera) – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.329 €/l

(Utrera) – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.329 €/l Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.329 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.329 €/l Petroprix (Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.329 €/l

Gasolina 98

Alcampo S.A. (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l

(Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l Galp (Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l Galp (Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l Shell (Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l

(Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l Galp (Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.574 €/l

(Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.574 €/l Nueva Calonge (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l Enerplus (Mairena del Alcor) – Carretera A392 km. 19,900 – 1.595 €/l

(Mairena del Alcor) – Carretera A392 km. 19,900 – 1.595 €/l Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l BP (Los Palacios y Villafranca) – Avenida Utrera, s/n – 1.599 €/l

(Los Palacios y Villafranca) – Avenida Utrera, s/n – 1.599 €/l Astigi – Écija (Écija) – Autovía A-4 km. 450 – 1.609 €/l

Diésel

Tamoil (Utrera) – Carretera A-394 km. 16 – 1.569 €/l

(Utrera) – Carretera A-394 km. 16 – 1.569 €/l Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l

(Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l Plenergy (Sevilla) – Travesía Su Eminencia, 2 – 1.569 €/l

(Sevilla) – Travesía Su Eminencia, 2 – 1.569 €/l Alcampo S.A. (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.571 €/l

(Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.571 €/l E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l

(Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l Canges del Hoyo (Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l Red Car Oil (Los Rosales) – Calle Jovellanos, 10 – 1.579 €/l

(Los Rosales) – Calle Jovellanos, 10 – 1.579 €/l Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.579 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l

Precio de la gasolina hoy 12 de mayo en Cádiz

Si vives en Cádiz, estas son las principales gasolineras para poder repostar hoy martes 12 de mayo, con los precios más económicos

Gasolina 95

Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.369 €/l

(Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.369 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.379 €/l Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.379 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.379 €/l Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.379 €/l Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.379 €/l Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.385 €/l Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.389 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.389 €/l Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.389 €/l

(El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.389 €/l Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.389 €/l

Gasolina 98

Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.469 €/l

(Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.469 €/l ES Coloso (La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l

(La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.559 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.559 €/l Tarifa Oil (Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.559 €/l

(Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.559 €/l Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.567 €/l

(La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.567 €/l ASC Carburantes (Tarifa) – Carretera C.N.340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.579 €/l

(Tarifa) – Carretera C.N.340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.579 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.579 €/l

(Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.579 €/l Easyfuel (Chiclana de la Frontera) – Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 «Camino del Lobo 1» – 1.599 €/l

(Chiclana de la Frontera) – Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 «Camino del Lobo 1» – 1.599 €/l Galp (Jerez de la Frontera) – Carretera Antigua N-IV km. 639,5 – 1.599 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Antigua N-IV km. 639,5 – 1.599 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. 639,8 – 1.609 €/l

Diésel

SCA. Ntra. Sra. de las Virtudes (Conil de la Frontera) – Carretera Cádiz Málaga km. 21 – 1.540 €/l

(Conil de la Frontera) – Carretera Cádiz Málaga km. 21 – 1.540 €/l Galp (Medina-Sidonia) – Calle Europa, s/n – 1.559 €/l

(Medina-Sidonia) – Calle Europa, s/n – 1.559 €/l Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.575 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.575 €/l Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.575 €/l

(El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.575 €/l Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.575 €/l

(Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.575 €/l Ballenoil (Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.575 €/l

(Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.575 €/l Autonet&Oil (Chipiona) – Calle Constitución, 103 – 1.579 €/l

(Chipiona) – Calle Constitución, 103 – 1.579 €/l GM Oil (El Puerto de Santa María) – Carrer El Palmar, 11 – 1.579 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carrer El Palmar, 11 – 1.579 €/l Ballenoil (San Fernando) – CL Ferrocarril 34 – 1.585 €/l

(San Fernando) – CL Ferrocarril 34 – 1.585 €/l Ballenoil (San Fernando) – Carretera N-IVA km. 680 – 1.585 €/l

Precio de la gasolina hoy 12 de mayo en Málaga

En Málaga estas son las gasolineras más baratas para poder repostar hoy martes 12 de mayo

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXIII, s/n – 1.379 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXIII, s/n – 1.379 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.409 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.409 €/l Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.409 €/l

(Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.409 €/l Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l

(Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala parcelas 3 y 4 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala parcelas 3 y 4 – 1.418 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.418 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.418 €/l Petrol & Go (Estepona) – Autovía A-7 km. 151 – 1.439 €/l

(Estepona) – Autovía A-7 km. 151 – 1.439 €/l M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.439 €/l

Gasolina 98

M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l

(Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l Ninguno (Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l

(Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l ES Coloso Churriana (Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l Coloso (Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l Agla (Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l

(Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l Shell (Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l

(Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l Galp (Fuengirola) – Parc parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín – 1.639 €/l

(Fuengirola) – Parc parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín – 1.639 €/l La Trocha (Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.649 €/l

(Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.649 €/l Galp (Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l

(Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l Shell (Torremolinos) – Calle Cruz de la, 68 – 1.649 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXIII, s/n – 1.569 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXIII, s/n – 1.569 €/l Autonet&Oil (Nerja) – Calle Pago Castillo Alto, 1 – 1.579 €/l

(Nerja) – Calle Pago Castillo Alto, 1 – 1.579 €/l Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.599 €/l

(Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.599 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.609 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.609 €/l Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.609 €/l

(Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.609 €/l S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva (Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.609 €/l

(Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.609 €/l Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.628 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala parcelas 3 y 4 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala parcelas 3 y 4 – 1.628 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.628 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.628 €/l

Precio de la gasolina hoy 12 de mayo en Córdoba

Para aquellos que están en Córdoba y alrededores, si repostas en estas gasolineras te puede salir más barato.

Gasolina 95

Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto al recinto ferial – 1.385 €/l

(Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto al recinto ferial – 1.385 €/l Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.385 €/l

(Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.385 €/l Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.385 €/l

(Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.385 €/l Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.389 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.389 €/l Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.395 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.395 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.399 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.399 €/l Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l

(Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.416 €/l

(Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.416 €/l Enerplus (Córdoba) – Avenida Lonjas, s/n – 1.419 €/l

(Córdoba) – Avenida Lonjas, s/n – 1.419 €/l Ballenoil (Córdoba) – Avda. Libia, 34 – 1.419 €/l

Gasolina 98

Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l Mirasierra (Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l

(Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l El Carmen (Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l

(Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l Family Energy (Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1.589 €/l

(Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1.589 €/l Repsol (Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.589 €/l

(Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.589 €/l Q8 (El Arrecife) – Carretera N-IV km. 428 – 1.609 €/l

(El Arrecife) – Carretera N-IV km. 428 – 1.609 €/l Carrefour (Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.609 €/l

(Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.609 €/l Petromarkt (Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l

(Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l Shell (Lucena) – Carretera de Cabra nº 31 – 1.635 €/l

(Lucena) – Carretera de Cabra nº 31 – 1.635 €/l E.S. La Milana Agla (Priego de Córdoba) – Carretera A-339 km. 24 – 1.635 €/l

Diésel

Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.531 €/l

(Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.531 €/l Cepsa (La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.547 €/l

(La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.547 €/l Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.584 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.584 €/l Cooperativa (Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.593 €/l

(Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.593 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.595 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.595 €/l Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.599 €/l

(Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.599 €/l Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto al recinto ferial – 1.609 €/l

(Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto al recinto ferial – 1.609 €/l Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.609 €/l

(Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.609 €/l Santo Cristo (Monturque) – Carretera Monturque Moriles km. 1 – 1.609 €/l

(Monturque) – Carretera Monturque Moriles km. 1 – 1.609 €/l Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.609 €/l

Precio de la gasolina hoy 12 de mayo en Granada

Por último, estos son los precios de las gasolineras más baratas de Granada

Gasolina 95

Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.389 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.389 €/l Lerfu (Albolote) – Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238 – 1.389 €/l

(Albolote) – Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238 – 1.389 €/l Minioil Albolote (Albolote) – Calle Motril, parcela 243 – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Motril, parcela 243 – 1.389 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1.395 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1.395 €/l Ballenoil (Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.395 €/l

(Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.395 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.399 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.399 €/l Minioil (Motril) – Calle Santo Domingo, 3 – 1.399 €/l

(Motril) – Calle Santo Domingo, 3 – 1.399 €/l ASC Carburantes (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 31 – 1.399 €/l

Gasolina 98

ASC Carburantes (Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.479 €/l

(Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.479 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1.495 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1.495 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.499 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.499 €/l AM97 Plus S.L. (Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.529 €/l

(Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.529 €/l Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.549 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.549 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo) – 1.579 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo) – 1.579 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (margen derecho) – 1.579 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (margen derecho) – 1.579 €/l ASC Carburantes (Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.579 €/l

(Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.579 €/l ASC Carburantes (Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.579 €/l

(Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.579 €/l Fueling (Albolote) – Carretera Atarfe-Albolote km. 4 – 1.579 €/l

Diésel

Gaia (Zújar) – Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1.579 €/l

(Zújar) – Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1.579 €/l BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.587 €/l

(Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.587 €/l Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.589 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.589 €/l El Grupo SCA (Castell de Ferro) – Calle Rambla Hileros, s/n – 1.589 €/l

(Castell de Ferro) – Calle Rambla Hileros, s/n – 1.589 €/l Petroprix (Huétor Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.589 €/l

(Huétor Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.589 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1.595 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1.595 €/l Ballenoil (Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.595 €/l

(Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.595 €/l Minioil (Ogíjares) – Calle León, 36 – 1.595 €/l

(Ogíjares) – Calle León, 36 – 1.595 €/l ASC Carburantes (Ogíjares) – Avenida Madrid, 169 – 1.595 €/l

(Ogíjares) – Avenida Madrid, 169 – 1.595 €/l Andaluza de Transportes SCA (Albolote) – Camino Albolote-Atarfe, parcela 16 polígono 18 – 1.595 €/l

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