Traje de chulapo y chulapa: las 5 mejores tiendas para San Isidro

Llega mayo y Madrid se transforma. No es solo el olor a entresijos o el sonido de los organillos en la Pradera; es esa marea de mantones de Manila, parpusas y claveles que inunda las calles. Vestirse de chulapo o chulapa no es disfrazarse, es un acto de respeto a una tradición que se niega a morir y que, en este 2026, vive un auténtico renacimiento entre los más jóvenes. Pero claro, no vale cualquier cosa. El «clavelito» mal puesto o un chaleco que parece de plástico rompen la magia de cualquier chotis. Si quieres lucir como un auténtico castizo de Arganzuela o Chamberí, hay que saber dónde comprar.

Madrid esconde todavía esos templos de la costura donde el tiempo parece haberse detenido entre metros de pasamanería y telas de lunares. Desde los talleres que llevan vistiendo a familias enteras durante generaciones hasta pequeñas tiendas que han sabido adaptar el traje tradicional a los nuevos tiempos sin perder la esencia. Aquí te traemos los cinco lugares imprescindibles para equiparte estas fiestas.

Maty: la institución del folclore en pleno centro

Si hay un nombre que resuena con fuerza cuando se habla de trajes regionales en la capital, ese es Maty. Situada muy cerca de la Puerta del Sol, esta tienda es el paso obligado para cualquiera que se tome en serio San Isidro. Lo que hace especial a Maty es la variedad. Tienen desde opciones más asequibles para quienes se estrenan en la fiesta hasta auténticas joyas de artesanía.

Para las chulapas, su catálogo de vestidos «de corte» (los que marcan la figura y se abren en volantes abajo) es inmenso. Y ojo, que no solo es el vestido; en Maty puedes encontrar el auténtico mantón con el peso adecuado para que no se resbale al bailar. Para los chulapos, sus chaquetillas cortas y sus pantalones de mil rayas tienen ese corte clásico que hace que te sientas como un personaje de zarzuela nada más ponértelos. El trato es de los de antes: te asesoran con el clavel y el pañuelo como si fueras de la familia.

Sastrería Cornejo: el lujo del cine aplicado al chotis

Cornejo es un nombre que brilla con luz propia, no solo en Madrid, sino en los escenarios de medio mundo. Famosos por vestir producciones de Hollywood, estos sastres tienen un departamento de alquiler y venta de trajes regionales que es una auténtica delicia. Si lo que buscas es un traje de chulapo que parezca sacado de una película de época, con tejidos de alta calidad y un ajuste impecable, este es tu sitio.

Es la opción ideal para quienes buscan algo más que un traje de usar y tirar. Los acabados de sus chalecos de cuadros (el safo) y la caída de las faldas de chulapa son de un nivel superior. Eso sí, conviene pedir cita o ir con tiempo, porque su prestigio atrae a muchos madrileños que quieren destacar en la Plaza Mayor. Es inversión en patrimonio personal, un traje que podrías heredar a tus hijos.

Antigua Casa Crespo: los complementos que marcan la diferencia

Aunque son mundialmente conocidos por sus alpargatas en la calle Divino Pastor, Casa Crespo es un lugar clave para rematar el look castizo. Un buen traje de chulapo o chulapa no está completo sin el calzado adecuado. Aquí puedes encontrar las alpargatas de esparto artesanales que, además de ser lo más tradicional para aguantar las horas de caminata por la Pradera de San Isidro, le dan ese toque humilde y auténtico al conjunto.

Además, en estas fechas suelen tener complementos que son difíciles de encontrar con ese nivel de autenticidad. Es el sitio perfecto para huir de las imitaciones baratas y apostar por el producto hecho a mano en España. Si quieres que tu traje respire «barrio» por los cuatro costados, tienes que pasarte por aquí.

El Traje de Chulapo: especialización máxima en el Rastro

En el corazón del Rastro, el barrio más castizo por excelencia, sobrevive esta tienda que es un monumento vivo a San Isidro. Su nombre no deja lugar a dudas. Aquí la especialización es absoluta. Lo que más nos gusta de este rincón es que mantienen los precios competitivos sin sacrificar la estética tradicional.

Es el lugar preferido por los vecinos de la zona para renovar la parpusa (la gorra de cuadros) o comprar ese primer vestido de lunares para las niñas. Tienen tallajes para todas las edades, desde bebés que apenas gatean hasta los veteranos que no se pierden una fiesta. El ambiente que se respira en la tienda durante los días previos al 15 de mayo es eléctrico, puro Madrid.

Bordados Foronda: el arte del mantón de Manila

Aunque técnicamente es una casa sevillana con una presencia fortísima en Madrid, Foronda es el lugar donde muchas chulapas acuden cuando buscan «el mantón». El mantón de Manila es la pieza central del traje femenino y aquí son maestros en la seda y el bordado a mano. Si tu presupuesto te permite darte un capricho, un mantón de Foronda es una obra de arte que eleva cualquier vestido blanco a la categoría de alta costura castiza.

Tienen una gama de colores que quita el sentido y los flecos tienen esa caída pesada y elegante que es la envidia de cualquier verbena. En su tienda de la calle Mayor te explicarán cómo colocarlo correctamente, cruzado sobre el pecho, para lucir como una auténtica «manola» madrileña.

Consejos para un look 100% castizo en 2026

No olvides que el traje es solo la mitad del éxito. Las chulapas deben recordar que el pañuelo blanco debe ir bien anudado bajo la barbilla, dejando asomar un poco de pelo y coronado por los tres claveles (rojos si eres casada, blancos si eres soltera, aunque hoy día ya se juega mucho con los colores). Los chulapos, por su parte, deben llevar el pañuelo blanco al cuello con el nudo impecable y la parpusa ligeramente ladeada.

Comprar en estos locales no es solo una transacción comercial; es apoyar a los artesanos que mantienen vivo el alma de Madrid. Ya sea en la calle Mayor o en el corazón del Rastro, llevar un traje de estos cinco sitios te asegura que, cuando empiece a sonar el organillo, estarás a la altura de la historia de tu ciudad.

Te dejamos toda la info sobre los conciertos por las fiestas de San Isidro en Alcobendas.