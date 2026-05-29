Los estrenos de cine que llegan a las salas el 29 de mayo

La cartelera española recibe una nueva tanda de novedades este 29 de mayo con propuestas muy diferentes entre sí. Drama psicológico, cine histórico, thrillers, animación y producciones independientes comparten protagonismo en una semana marcada por la variedad.

Los estrenos de cine del 29 de mayo de 2026 apuestan por historias que van desde la resistencia frente al nazismo hasta conflictos personales, pasando por nuevas propuestas de suspense y títulos familiares pensados para todos los públicos.

«Corredora», un drama sobre salud mental y deporte

Uno de los títulos españoles más comentados de los estrenos de cine del 29 de mayo de 2026 es «Corredora», dirigida por Laura García Alonso. La película sigue la historia de Cris, una atleta de élite que, tras sufrir un brote psicótico, se ve obligada a abandonar temporalmente la competición y replantearse su vida.

La cinta aborda cuestiones como la presión en el deporte profesional, la salud mental y la reconstrucción personal. Tras su paso por festivales, donde recibió una acogida especialmente positiva, llega ahora a las salas como una de las propuestas españolas más destacadas de la semana.

«Mallorca confidencial» apuesta por el suspense

Otra de las películas que aterrizan en los cines es «Mallorca confidencial», un thriller ambientado en la isla balear durante los años dos mil. La historia gira alrededor de una red criminal vinculada al tráfico de drogas y a las tensiones internas de un poblado marginal.

El reparto cuenta con nombres conocidos como Lolita Flores, Asia Ortega y Jordi Sánchez. Dentro de los estrenos de cine del 29 de mayo de 2026, esta propuesta destaca por combinar elementos de suspense, drama social y crimen.

«El caso Hübener» recupera una historia real

El cine histórico también encuentra espacio esta semana con «El caso Hübener», película inspirada en hechos reales y centrada en la figura de Helmuth Hübener, uno de los jóvenes opositores al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La historia sigue el proceso de resistencia de un adolescente que decide enfrentarse al sistema mediante la difusión de información crítica contra el nazismo. El resultado es un drama histórico que pone el foco en el valor de la disidencia individual frente a contextos de represión política.

Entre los estrenos de cine del 29 de mayo de 2026, es probablemente una de las propuestas más orientadas al público interesado en relatos históricos y biográficos.

«El drama», una de las películas más esperadas

La llegada de «El drama» también figura entre los lanzamientos destacados de la semana. La película aparece desde hace meses entre los títulos más esperados de la temporada y llega finalmente a las salas tras generar bastante expectación dentro de la industria cinematográfica.

Aunque gran parte de los detalles de la trama se han mantenido relativamente reservados, el proyecto se ha situado entre los lanzamientos con mayor seguimiento previo dentro de la cartelera de mayo.

Su estreno refuerza una semana especialmente diversa dentro de los estrenos de cine del 29 de mayo de 2026.

«Shrek» vuelve a los cines por su 25 aniversario

La nostalgia también tendrá espacio en la cartelera gracias al regreso de «Shrek», que vuelve a proyectarse en salas con motivo de su 25 aniversario.

La película de animación que marcó a toda una generación regresa para permitir que nuevos espectadores la descubran en pantalla grande y que quienes crecieron con ella puedan revisitar la historia del ogro más famoso del cine.

Dentro de los estrenos de cine del 29 de mayo de 2026, esta propuesta familiar aparece como una de las más atractivas para quienes buscan una opción compartida entre adultos y niños.

El cine cierra mayo con fuerza

El último gran viernes cinematográfico del mes llega con una cartelera bastante equilibrada y alejada de los lanzamientos centrados exclusivamente en grandes franquicias. La presencia de producciones españolas, dramas históricos y cine independiente aporta variedad a una semana donde las historias personales tienen mucho protagonismo.

Los estrenos de cine del 29 de mayo de 2026 muestran además una tendencia cada vez más visible en la cartelera actual: la convivencia entre grandes títulos comerciales y propuestas más pequeñas que encuentran su espacio gracias al interés del público por narrativas diferentes.

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