Operación salida puente de San Isidro 2026 en Madrid: fechas, horarios y carreteras más afectadas

La operación salida con motivo del puente de San Isidro 2026 en la Comunidad de Madrid volverá a generar un importante volumen de desplazamientos por carretera, especialmente en los accesos y salidas de la capital y en las principales autovías radiales. El puente de San Isidro es uno de los períodos de mayor movilidad en la Comunidad de Madrid, coincidiendo con la festividad del patrón de la ciudad, San Isidro Labrador, que se celebra el 15 de mayo. Durante estos días, miles de madrileños aprovechan para realizar desplazamientos cortos hacia zonas rurales, destinos de costa o segundas residencias, lo que genera un notable incremento del tráfico en las principales carreteras.

La Dirección General de Tráfico (DGT) suele activar dispositivos especiales en este tipo de fechas para gestionar los movimientos hacia segundas residencias, zonas de ocio y destinos turísticos, con especial incidencia en las horas punta de salida y retorno.

Fechas clave de la operación salida

El festivo de San Isidro se celebra el 15 de mayo, el dispositivo de tráfico se concentra habitualmente en:

Jueves por la tarde (inicio de salidas escalonadas).

Viernes por la mañana y tarde (pico de desplazamientos).

Domingo o lunes festivo siguiente (operación retorno).

En estas franjas se producen los mayores niveles de congestión en las carreteras madrileñas.

Carreteras más afectadas en la operación salida

Durante el puente de San Isidro, las principales vías con mayor volumen de tráfico suelen ser:

A-1 (Madrid–Burgos).

(Madrid–Burgos). A-2 (Madrid–Zaragoza–Barcelona).

(Madrid–Zaragoza–Barcelona). A-3 (Madrid–Valencia).

(Madrid–Valencia). A-4 (Madrid–Andalucía).

(Madrid–Andalucía). A-5 (Madrid–Extremadura).

(Madrid–Extremadura). A-6 (Madrid–La Coruña).

También se registran atascos en las carreteras de circunvalación como la M-40, M-45 y M-50, especialmente en horas punta de salida y retorno.

Operación especial de tráfico en Madrid

El dispositivo de la DGT incluye medidas como vigilancia aérea, control de velocidad, regulación de accesos y posible habilitación de carriles adicionales en momentos de máxima congestión.

Consejos para evitar atascos

Planificar el viaje fuera de las horas punta.

Consultar el estado del tráfico antes de salir.

Evitar los tramos de mayor congestión en la tarde del jueves y domingo.

Usar rutas alternativas si es posible.

¿Cuándo empieza la operación salida del puente de San Isidro 2026?

La operación salida del puente de San Isidro 2026 en la Comunidad de Madrid comenzaría, como en años anteriores, el jueves por la tarde, con el inicio de los principales desplazamientos desde las grandes ciudades hacia zonas de descanso y segundas residencias.

Según la planificación habitual de la Dirección General de Tráfico (DGT), el dispositivo especial se activa en torno a las 15:00 horas del jueves, momento en el que se concentra el primer gran aumento de tráfico en los accesos a Madrid y en las autovías radiales.

Fechas y días del puente de San Isidro 2026 en Madrid

El festivo de San Isidro se celebra el 15 de mayo, lo que genera un puente con mayor o menor duración según el calendario laboral. En la práctica, los días clave suelen ser:

Jueves tarde (inicio de salidas escalonadas).

Viernes (jornada principal de desplazamientos).

Domingo o lunes (operación retorno, según el calendario).

Horarios de mayor tráfico en la operación salida

Los tramos más conflictivos suelen repetirse cada año en este tipo de puentes:

Jueves de 15:00 a 23:00 horas (salida masiva desde Madrid).

Viernes por la mañana y mediodía (continuación de desplazamientos).

Domingo por la tarde (retorno a la capital).

Carreteras y accesos más afectados

Durante el puente de San Isidro, las vías con mayor densidad de tráfico suelen ser:

A-1 (Burgos) .

. A-2 (Zaragoza-Barcelona) .

. A-3 (Valencia) .

. A-4 (Andalucía) .

. A-5 (Extremadura) .

. A-6 (La Coruña) .

. También se registran retenciones en las circunvalaciones de Madrid como la M-40, M-45 y M-50.

Operación retorno del puente de San Isidro 2026: cuándo y a qué hora

La vuelta suele concentrarse en las siguientes horas del domingo:

Domingo por la tarde (16:00 a 23:00 horas), con el pico máximo de tráfico en los accesos a Madrid.

(16:00 a 23:00 horas), con el pico máximo de tráfico en los accesos a Madrid. En algunos casos, lunes por la mañana, si el festivo se prolonga.

Recomendaciones de la DGT para el puente de San Isidro 2026

La Dirección General de Tráfico recomienda para el puente de San Isidro:

Evitar las horas punta de salida y retorno.

Planificar el viaje con antelación.

Revisar el estado del tráfico antes de salir.

Utilizar rutas alternativas si es posible.

Mantener la conducción preventiva en trayectos largos.

Cómo consultar el estado del tráfico en tiempo real

El puente de San Isidro vuelve a concentrar miles de desplazamientos en pocas horas, convirtiendo las principales carreteras de salida y entrada a Madrid en puntos críticos de circulación. La clave para evitar atascos estará en la planificación y en evitar las franjas horarias de mayor intensidad. Durante el puente, el estado de las carreteras puede consultarse en tiempo real a través de: