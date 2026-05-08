San Isidro 2026: cuándo es, fechas clave, programa y qué hacer el día del patrón de Madrid

Madrid se prepara para sus fiestas más grandes y también de las más queridas. Ya se ha dado a conocer el programa de San Isidro 2026 que de hecho arrancó oficialmente ayer jueves 7 de mayo y se alargará hasta el día 17 con actuaciones repartidas por distintos escenarios de Madrid. Este año volverán los pasacalles de gigantes y cabezudos, las verbenas populares, los espectáculos familiares y también algunos de los conciertos más esperados de la primavera en la capital, con artistas como Fangoria, David Otero, Demarco Flamenco, Las Ketchup o Los Chunguitos y Familia.

Aunque las fiestas duran varios días, la fecha más importante seguirá siendo el 15 de mayo, día de San Isidro Labrador y festivo en Madrid. Es también la jornada en la que miles de personas se acercan a la ermita, beben agua de la fuente del santo o pasan el día entero en la Pradera entre rosquillas, limonada y música hasta la madrugada, de modo que si no te quieres perder nada, toma nota porque te explicamos todo sobre las fiestas de San Isidro 2026, las fechas más importantes y planes.

Cuándo y qué día es San Isidro

San Isidro se celebra cada año el 15 de mayo y en 2026 caerá en viernes. de modo que se vivirá de forma especial con un puente de tres días en el que si te quedas en Madrid vas a tener muchos planes. Recordemos que esta fiesta está dedicada a San Isidro Labrador, patrón de Madrid y como suele ocurrir cada año, uno de los puntos más concurridos volverá a ser la Pradera de San Isidro, donde se concentran buena parte de las actividades, actuaciones y celebraciones más castizas.

Aun así, el programa no se limita solo al día 15. Las fiestas empiezan varios días antes y este 2026 habrá actividades desde el 7 hasta el 17 de mayo en espacios como Plaza Mayor, Matadero Madrid, Las Vistillas o el Parque de San Isidro.

Fechas más importantes

El inicio oficial llegará el 7 de mayo con el pregón de Sonsoles Ónega en la Casa de la Villa. Antes del pregón habrá también pasacalles con gigantes y cabezudos por el centro de Madrid, una de las imágenes más típicas del arranque de las fiestas.

en la Casa de la Villa. Antes del pregón habrá también pasacalles con gigantes y cabezudos por el centro de Madrid, una de las imágenes más típicas del arranque de las fiestas. Los primeros conciertos importantes empezarán durante el fin de semana del 9 y 10 de mayo. Por la Pradera pasarán artistas como David Otero, Demarco Flamenco o DJ Sofía Cristo, además de espectáculos familiares y actividades castizas durante todo el día.

Por la Pradera pasarán artistas como David Otero, Demarco Flamenco o DJ Sofía Cristo, además de espectáculos familiares y actividades castizas durante todo el día. Otro de los días con más movimiento será el 14 de mayo. La Plaza Mayor celebrará el aniversario de LOS40 y en distintos escenarios actuarán Hens, Rubén Pozo y Vicente Calderón, además de varias verbenas populares repartidas por la ciudad.

y en distintos escenarios actuarán Hens, Rubén Pozo y Vicente Calderón, además de varias verbenas populares repartidas por la ciudad. El día fuerte será el viernes 15 de mayo. Desde primera hora habrá misa solemne, pasacalles, actividades familiares y la tradicional procesión de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Ya por la noche llegarán algunos de los conciertos más multitudinarios, entre ellos Las Ketchup y Los Chunguitos y Familia en el escenario principal de la Pradera. La jornada terminará con fuegos artificiales poco antes de medianoche.

Desde primera hora habrá misa solemne, pasacalles, actividades familiares y la tradicional procesión de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Ya por la noche llegarán algunos de los conciertos más multitudinarios, entre ellos en el escenario principal de la Pradera. La jornada terminará con fuegos artificiales poco antes de medianoche. Las fiestas seguirán todavía durante el fin de semana. El sábado 16 destaca especialmente el concierto de Fangoria, además de actuaciones como Baiuca o Triángulo de Amor Bizarro. El cierre llegará el domingo 17 con música en Plaza Mayor, Las Vistillas y la Pradera, donde actuarán artistas como Xavibo o La Juerga Flamenca con Montoya & Carmona.

Programa de San Isidro

Ya hemos avanzado algo en lo más importante de estas fiestas pero lo cierto es que el programa de San Isidro 2026 vuelve a repartir actividades por toda la ciudad, aunque el epicentro seguirá siendo el Parque de San Isidro, la Plaza Mayor, Matadero Madrid y los Jardines de Las Vistillas.

Entre las propuestas más tradicionales estarán las actuaciones de Pradera Castiza, los talleres de chotis, las verbenas populares, los gigantes y cabezudos, la Feria de la Cacharrería de Madrid o la bendición del agua en la Fuente de San Isidro.

También habrá una importante programación infantil con teatro, magia, cuentacuentos y espectáculos familiares todos los días en el escenario familiar del Parque de San Isidro. Entre ellos destacan «Mi amigo el delfín», «La hormiga y la cigarra», «Los sueños de acuarela» o «Las aventuras del circo de los sueños”.

En el apartado musical, el cartel mezcla artistas muy distintos y conciertos completamente gratuitos. Algunos de los más destacados serán:

David Otero (9 de mayo)

Demarco Flamenco (10 de mayo)

Rubén Pozo y Los Chicos de la Curva (14 de mayo)

Hens (14 de mayo)

Las Ketchup (15 de mayo)

Los Chunguitos y Familia (15 de mayo)

Fangoria (16 de mayo)

Baiuca (16 de mayo)

La Bien Querida (16 de mayo)

Xavibo (17 de mayo)

Además, las fiestas incluirán actividades religiosas como la apertura del camarín sepulcral de San Isidro, el quinario en honor al santo, la tradicional misa de campaña y la procesión con las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza el viernes 15 de mayo a las 19:00 horas.

A continuación puedes ver el programa al completo, que el Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer en su cuenta de Instagram:

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Planes y qué hacer en Madrid

San Isidro no es sólo una fiesta para ver conciertos. Durante esos días Madrid cambia completamente y ofrece muchos planes distintos tanto para madrileños como para quienes visitan la ciudad. Uno de los clásicos es pasar el día en la Pradera de San Isidro, donde muchas familias acuden vestidas de chulapos para comer rosquillas, beber limonada y disfrutar del ambiente castizo. También es habitual acercarse a la ermita y a la fuente para seguir la tradición de beber el agua del santo.

Otra opción muy popular es recorrer las verbenas y escenarios repartidos por la capital. La Plaza Mayor, Las Vistillas o Matadero Madrid tendrán programación continua prácticamente todos los días con música, bailes y espectáculos gratuitos.

Quienes busquen planes más tranquilos también encontrarán exposiciones, mercados y actividades culturales como la muestra»Carteles de San Isidro. La imagen de las fiestas» en el Museo de San Isidro o la Feria Internacional del Disco en Casa de Campo.

Y, por supuesto, otro de los grandes atractivos será la gastronomía. Durante estas fechas muchos bares y mercados de Madrid ofrecerán platos típicos, bocatas de entresijos, gallinejas, cocido madrileño y las clásicas rosquillas listas y tontas que nunca faltan en San Isidro.