El espíritu de San Isidro se une a la élite ecuestre en la presentación del Longines Global Champions Tour Madrid 2026

Madrid vuelve a convertirse esta primavera en la capital mundial de la hípica con la celebración de Longines Global Champions Tour Madrid. Coincidiendo este año con las fiestas de San Isidro, la cita se consolida como uno de los grandes planes de la agenda madrileña y uno de los eventos de cabecera del Ayuntamiento de Madrid para estas fechas, reuniendo deporte de élite, gastronomía, ocio, música y lifestyle en uno de los entornos más exclusivos de la ciudad.

La presentación oficial del evento, presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles, en un acto ambientado en la fusión entre San Isidro y la hípica. La apertura ha contado con la actuación de dos chulapos de la agrupación de madrileños y amigos Los Castizos, que han bailado un chotis, dando paso a una escenografía con elementos representativos de ambas tradiciones.

El acto ha contado además con la participación de Javier Revuelta, presidente de la Real Federación Hípica Española; Eduardo Álvarez Aznar, uno de los grandes referentes de la hípica española; y Álvaro Arrieta, presidente de Oxer Sport, organizadores del evento.

Del 15 al 17 de mayo, el Real Club de Campo Villa de Madrid acogerá una nueva edición de Longines Global Champions Tour Madrid, que este año traerá a la capital la celebración del 115º Concurso de Saltos Internacional de Madrid (CSI Madrid), una de las competiciones más emblemáticas y prestigiosas del calendario hípico internacional.