Conciertos de San Isidro 2026: fechas y artistas gratis en Madrid

La capital de España se prepara para vivir una de sus ediciones más ambiciosas. El Ayuntamiento de Madrid ha desvelado finalmente la programación musical completa para las fiestas de San Isidro 2026, consolidando un cartel que mezcla la nostalgia de los grandes hitos del pop y el rock español con las propuestas más vanguardistas de la escena independiente actual. Del 8 al 17 de mayo, la ciudad se transformará en un gigantesco escenario al aire libre donde la tradición castiza convivirá con ritmos que van desde el flamenco urbano hasta la electrónica de club.

La expectación que rodea a estas fiestas patronales no deja de crecer. No se trata solo de cumplir con el rito de acudir a la pradera con el clavel y la parpusa; el reclamo de los directos gratuitos en espacios emblemáticos como la Plaza Mayor o las Vistillas atrae cada año a miles de visitantes. En esta ocasión, nombres de la talla de Miguel Ríos, Fangoria, Los Chunguitos o La Bien Querida encabezan una oferta cultural diversa y, sobre todo, accesible para todos los bolsillos.

El regreso de los clásicos y el poder de la Plaza Mayor

Uno de los puntos neurálgicos será, como es habitual, la Plaza Mayor. Este año, el espacio se vestirá de gala el jueves 14 de mayo para celebrar un aniversario especial de la mano de Los 40, reuniendo en una misma tarde a leyendas vivas de nuestra música. Miguel Ríos, Celtas Cortos y Nena Daconte compartirán escenario en un evento que promete ser un viaje emocional por las últimas décadas del pop español.

Por otro lado, la programación en este recinto no se queda ahí. El viernes 15, el protagonismo recaerá en la Banda Sinfónica Municipal, que junto a Nuria Fergó, rendirá un emotivo homenaje a la eterna Sara Montiel. La sofisticación llegará el sábado con los directos de La Bien Querida y Baiuca, una combinación perfecta entre pop de autor y folclore electrónico gallego.

La Pradera de San Isidro: el corazón de la fiesta

Si hay un lugar donde se respira la esencia de estas fechas es el Parque de San Isidro. El escenario principal de la Pradera albergará la mayor cantidad de actuaciones, extendiéndose durante diez días consecutivos. Desde el rock tributo a Extremoduro hasta la rumba inconfundible de Los Chunguitos, que actuarán el día del patrón, el 15 de mayo, acompañados de su familia. Es aquí donde el espíritu de barrio y la cultura popular alcanzan su máxima expresión.

A continuación, detallamos la agenda completa de actuaciones gratuitas clasificadas por sus sedes principales:

Parque de San Isidro (Escenario Principal)

Viernes 8 de mayo : Socio Ejecutor (20:30h), Serko (22:00h), DJ del Puerto (23:59h).

: Socio Ejecutor (20:30h), Serko (22:00h), DJ del Puerto (23:59h). Sábado 9 de mayo : Interferencias (20:30h), David Otero (22:00h), DJ Sofía Cristo (23:59h).

: Interferencias (20:30h), David Otero (22:00h), DJ Sofía Cristo (23:59h). Domingo 10 de mayo : Manuel Malou (20:00h), Demarco Flamenco (21:30h).

: Manuel Malou (20:00h), Demarco Flamenco (21:30h). Lunes 11 de mayo : Castor Head (20:00h), Iros todos a… Tributo a Extremoduro (21:30h).

: Castor Head (20:00h), Iros todos a… Tributo a Extremoduro (21:30h). Martes 12 de mayo : La Milagrosa (20:00h), VVV [Trippin’ You] (21:30h).

: La Milagrosa (20:00h), VVV [Trippin’ You] (21:30h). Miércoles 13 de mayo : Mari Pepa de Chamberí (19:00h – Escenario Castizo), Amor Líquido (20:00h), Carlangas (21:30h).

: Mari Pepa de Chamberí (19:00h – Escenario Castizo), Amor Líquido (20:00h), Carlangas (21:30h). Jueves 14 de mayo : Vicente Calderón (20:30h), Rubén Pozo y los Chicos de la Curva (22:00h), Fernanda Arrau DJ Set (23:59h).

: Vicente Calderón (20:30h), Rubén Pozo y los Chicos de la Curva (22:00h), Fernanda Arrau DJ Set (23:59h). Viernes 15 de mayo : Pablo Pueblo DJ Set (20:30h), Las Ketchup (21:30h), Los Chunguitos y familia (22:30h), Tiraya y Patatonstereo DJ Set (23:59h).

: Pablo Pueblo DJ Set (20:30h), Las Ketchup (21:30h), Los Chunguitos y familia (22:30h), Tiraya y Patatonstereo DJ Set (23:59h). Sábado 16 de mayo : Olga María Ramos (19:00h – Escenario Castizo), Amore (20:30h), Fangoria (22:00h), Cascales DJ Set (23:59h).

: Olga María Ramos (19:00h – Escenario Castizo), Amore (20:30h), Fangoria (22:00h), Cascales DJ Set (23:59h). Domingo 17 de mayo: La Paloma (20:00h), Xavibo (21:30h).

Plaza Mayor

Jueves 14 de mayo : Gran Aniversario Los 40 con Miguel Ríos, Alejo Stivel, The Refrescos, Sole Giménez, Celtas Cortos, OBK, Amistades Peligrosas, Marilia, Nena Daconte y DePol (19:00h).

: Gran Aniversario Los 40 con Miguel Ríos, Alejo Stivel, The Refrescos, Sole Giménez, Celtas Cortos, OBK, Amistades Peligrosas, Marilia, Nena Daconte y DePol (19:00h). Viernes 15 de mayo : Banda Sinfónica Municipal con Nuria Fergó (21:30h).

: Banda Sinfónica Municipal con Nuria Fergó (21:30h). Sábado 16 de mayo : La Bien Querida (20:00h) y Baiuca (21:45h).

: La Bien Querida (20:00h) y Baiuca (21:45h). Domingo 17 de mayo: Las Migas (20:00h) y Juerga Flamenca con Montoya & Carmona (21:30h).

Jardines de Las Vistillas

Jueves 14 de mayo : El nuevo Madriz con Ruptura DJ + Pablito Tedeka (19:00h), Rebe (20:30h), Hens (22:00h).

: El nuevo Madriz con Ruptura DJ + Pablito Tedeka (19:00h), Rebe (20:30h), Hens (22:00h). Viernes 15 de mayo : La Hora del Vermú (12:30h), Premios Rock Villa de Madrid (18:00h), Camellos (21:45h).

: La Hora del Vermú (12:30h), Premios Rock Villa de Madrid (18:00h), Camellos (21:45h). Sábado 16 de mayo : Mari Pepa de Chamberí (13:15h), Las Dianas (20:30h), Triángulo de Amor Bizarro (22:00h).

: Mari Pepa de Chamberí (13:15h), Las Dianas (20:30h), Triángulo de Amor Bizarro (22:00h). Domingo 17 de mayo: Olga María Ramos (14:00h), Flashback con Ochoymedio DJ Set (20:30h).

Plaza de Matadero Madrid

Del jueves 14 al domingo 17 de mayo: Tradicionales verbenas con las orquestas Nuevo Versalles, Gran Rockset, Invictus y Panther Show, todas a las 20:30h.

Una propuesta para todos los públicos y sensibilidades

La variedad de géneros es, sin duda, la nota dominante de este San Isidro 2026. Mientras que Matadero Madrid se convierte en el refugio de quienes buscan la verbena clásica y el baile en pareja con orquestas de gran formato, Las Vistillas apuesta por un perfil más joven y alternativo. La presencia de artistas como Camellos o Triángulo de Amor Bizarro asegura una cuota de intensidad rockera necesaria en cualquier festival urbano que se precie.

Además, el Ayuntamiento ha querido reforzar la «Hora del Vermú», una iniciativa que permite disfrutar de la música en horario diurno, fomentando un ambiente familiar y un consumo de ocio más pausado. Con este despliegue, Madrid no solo celebra a su patrón, sino que reafirma su posición como capital de la música en directo, ofreciendo una programación gratuita que nada tiene que envidiar a los grandes festivales de pago de la temporada estival. Tan solo queda esperar a que el tiempo acompañe y que los madrileños y visitantes llenen las calles para disfrutar de una de las semanas más especiales del año.

Te dejamos también otro plan para que disfrutes de una exposición en el Museo del Prado.