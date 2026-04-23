Alaska en ‘El Hormiguero’: «No me digas tu opinión si no te la he pedido»

La semana de invitados de El Hormiguero ha terminado este jueves 23 de abril con la visita de la cantante Alaska. La artista ha presentado La verdad o la imaginación, el nuevo disco de Fangoria que sale el viernes 24 de abril.

Sobre el nombre de su disco, Motos le ha preguntado si prefiere «la verdad o la imaginación» y Alaska ha contestado: «La verdad es la verdad. La imaginación te ayuda a sobrevivir a la verdad y a crearte esos mundos paralelos. Esto es un mundo paralelo: lo que haces, lo que lees, lo que vives para sobrevivir a la cruda realidad. Creo. La imaginación ayuda a tener un mundo que te resulte más agradable; en un momento te puede dar la verdad en sí misma. La verdad está sobrevalorada, sobre todo hoy en día con lo difícil que es probar algo que es mentira. Gracias a Dios que hay hemerotecas para todo».

Pablo Motos le ha preguntado: «¿Qué te parece es agente que dice que es demasiado directa? La artista ha sido contundente: «Tenemos un poco de obsesión con esto porque hay una canción anterior que también dice que la verdad está sobrevalorada. Eso es ser directo. ¿Te he preguntado a ti? Pues no me digas tu opinión si no te la he pedido. Eso es ser maleducado».

Alaska nos presenta el nuevo disco de Fangoria: ‘La verdad o la imaginación’ #AlaskaEH pic.twitter.com/OsahTZBKdD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 23, 2026

Alaska: «Soy muy mala bebedora»

Una de las canciones del nuevo disco de Alaska (Consecuencias) habla sobre todas esas veces que uno se arrepiente por enviar mensajes a deshora (presumiblemente influido por los efectos del alcohol). Ante esta cuestión planteada por Pablo Motos, la cantante ha dicho: «Yo no bebo. Si bebo, caigo redonda».

«Me gusta mucho la sidra, pero soy mala bebedora.Tengo muy poco aguante», ha confesado Alaska para, a continuación, mandarle un zasca a su marido, Mario Vaquerizo. «En casa estamos ya muy bien repartidos», ha dicho la artista en referencia a que su esposo ha admitido públicamente en muchas ocasiones que bebe mucha cerveza.

Alaska ha afirmado haber sido «agitadora nocturna» como dueña de discotecas. Si bien lo era sin beber, sí tenía que soportar a aquellos que hablaban más de la cuenta por las noches como buenamente podía.

Pablo Motos le ha preguntado a Añaska: ¿A ti te da mucho asco ver a la gente lavándose los dientes y los pies descalzos? La arista ha corregido: «El de los pies es Mario (Vaquerizo). En la playa lleva calcetines. A mí los pies no me disgustan. A Mario no le gustan sus pies ni los de los demás». Eso sí, ha confesado que ver a personas en un baño (sobre todo en los realities) no los puede tolerar.

La teoría de Alaska sobre la Barbie

El presentador de El Hormiguero le ha preguntado si es verdad que «colecciona bolsas de plástico» y Alaska ha contestado con una teoría bastante interesante que ha incluido a la muñeca Barbie: «Los plásticos me gustan mucho y la era del plástico, como arqueóloga aficionada, creo que nos va a dar muchas alegrías en un futuro. La era del plástico va a ser la última que va a ser tangible. Guardo un montón de bolsas y, las que no tengo, las compro. Lo malo es que es biodegradable y muchas bolsas se me deshacen. El plástico va a perdurar. Como arqueóloga aficionada que soy, me fascina que, en el futuro, se encuentren miles de Barbies y digas que le rezábamos como a una diosa».