Fuente de San Isidro en Madrid: por qué hay que beber agua el 15 de mayo y cuál es la leyenda

El próximo 15 de mayo se celebra San Isidro en Madrid, pero como ya sabemos, las fiestas en honor al patrón ya comenzaron hace un par de días, por lo que ya muchos sacan sus trajes tradicionales o se preparan para ir a alguno de las actividades o conciertos en la Pradera de San Isidro, sin olvidar el comer dulces muy típicos de estos días como las famosas rosquillas. Pero a todo ello se le suma el beber de la fuente de San Isidro, en la ermita del mismo nombre y que se llena de gente cuando llega el gran día, pero ¿por qué? ¿cuál es su leyenda?.

En concreto, la Fuente de San Isidro está situada junto a la ermita del patrón de Madrid, en el Paseo de la Ermita del Santo, número 72, en Carabanchel. El lugar conserva todavía ese aire de romería castiza que aparece cada mes de mayo, cuando vecinos y visitantes se acercan hasta el manantial para cumplir con el que es uno rituales más conocidos de las fiestas y que tiene que ver como decimos, con beber de esta fuente que se remonta al siglo XII y cuya historia está relacionada directamente con uno de los milagros más famosos atribuidos a San Isidro Labrador. Desde entonces, el agua del manantial ha pasado de generación en generación como símbolo de protección, salud y fortuna.

Por qué se bebe agua de la Fuente de San Isidro el 15 de mayo

Cada 15 de mayo ocurre prácticamente lo mismo. Desde primera hora empiezan a llegar personas con botellas vacías, familias enteras y curiosos que quieren mantener viva la tradición de beber agua de la fuente el día del patrón de Madrid. Para muchos madrileños es casi una costumbre heredada, algo que se hace porque siempre se ha hecho en casa. Y el motivo por lo visto, tiene que ver con el milagro que se le atribuye a San Isidro de lograr que el agua brotara.

Por este motivo, la creencia popular dice que el agua del manantial tiene propiedades milagrosas y que beberla durante San Isidro puede atraer suerte o ayudar a conservar la salud. Otros simplemente participan por tradición o por formar parte del ambiente típico de las fiestas madrileñas. En torno a la fuente también se mantiene otro de los actos clásicos de estas fechas y que es la bendición del agua. Días antes del 15 de mayo, la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro organiza este acto junto al manantial, con presencia de representantes religiosos, autoridades y vecinos del barrio. Es uno de esos momentos que marcan el inicio no oficial de las fiestas en la pradera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ErmitaCapillaFuenteSanIsidro (@ermitasanisidro)

La leyenda del manantial milagroso de San Isidro

El origen de la fuente está ligado a una de las historias más conocidas sobre San Isidro Labrador. Según cuenta la leyenda, el santo trabajaba para su señor, Iván de Vargas, cuando en un día de mucho calor éste le pidió agua porque tenía sed. La narración popular explica que San Isidro clavó entonces su vara o aguijada en el suelo y comenzó a brotar agua fresca de manera milagrosa. Antes de eso habría pronunciado una frase que todavía hoy se sigue recordando: «Cuando Dios quería, aquí agua había».

Ese supuesto milagro terminó convirtiéndose con el paso del tiempo en una de las historias más famosas relacionadas con el patrón de Madrid. Lo que empezó como un relato popular entre campesinos fue creciendo hasta llegar incluso a la realeza.

Otra de las versiones más repetidas asegura que la emperatriz Isabel de Portugal acudió al manantial porque Carlos V y el futuro Felipe II estaban enfermos. Según la tradición, ambos mejoraron después de beber el agua de la fuente, algo que aumentó todavía más la fama milagrosa del lugar.

A partir de ahí, la Fuente de San Isidro comenzó a ganar importancia dentro de Madrid y terminó convirtiéndose en uno de los espacios más visitados durante las celebraciones del patrón. Desde 1528, además, el manantial quedó unido definitivamente a la ermita que todavía hoy se conserva junto a la pradera.

Una costumbre que sigue muy viva en Madrid

Con el paso de los siglos, la tradición ha cambiado menos de lo que parece. Es verdad que hoy muchos madrileños acuden más por ambiente festivo que por devoción religiosa, pero la costumbre de beber agua del manantial sigue completamente viva. De este modo, cada año vuelven las largas colas frente a la fuente y las imágenes de personas llenando botellas para llevar agua a casa. Algunos lo hacen por fe, otros por nostalgia y otros simplemente porque forma parte de ese Madrid castizo que todavía sobrevive durante San Isidro.

La Fuente del Santo se ha convertido así en uno de esos lugares donde tradición e historia se mezclan casi sin darse cuenta. Y aunque hayan pasado siglos desde aquella leyenda del aguijón clavado en la tierra, el ritual continúa exactamente igual cada mes de mayo