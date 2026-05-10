Procesiones en Madrid por San Isidro 2026: fechas, horarios y recorrido de las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza

Este 2026, las fiestas de San Isidro arrancaron el 7 de mayo con el tradicional pregón y se prolongarán hasta el 17 de mayo, con varias procesiones destacadas. Durante más de una semana, Madrid albergará multitud de conciertos, verbenas, propuestas culturales y actos populares repartidos por distintos puntos de la ciudad, especialmente en el centro, Las Vistillas y la emblemática pradera de San Isidro.

Asimismo, entre el 10 y el 14 de mayo, en la Real Colegiata de San Isidro, se celebrará un quinario en honor al santo, culminando con la misa solemne el día 15. La tradicional bendición del agua de la fuente de San Isidro tendrá lugar el domingo 10 de mayo a las 20:00 horas. A partir de ese día y hasta el 14 de mayo, así como los días 16 y 17, la fuente contará con un horario especial de 9:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas. El día 15, festividad del santo, el horario se ampliará de 8:00 a 22:00 horas.

Cuándo son las procesiones por San Isidro 2026 en Madrid: fecha y horarios

La tradicional procesión partirá desde la Real Colegiata de San Isidro el viernes 15 de mayo a las 19:00 horas, y recorrerá distintas calles del centro histórico de Madrid acompañando las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Se trata de uno de los actos más emotivos y esperados de las fiestas, en el que ambos patrones vuelven a encontrarse con los vecinos madrileños mientras avanzan por algunos de los rincones más emblemáticos del casco antiguo.

El acompañamiento musical correrá a cargo de varias formaciones, entre ellas la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de Jesús «El Pobre», la Banda de Música La Lira de Pozuelo y la Banda de Música de la Policía Municipal, que pondrán sonido y emoción a uno de los momentos más representativos de las celebraciones madrileñas.

Recorrido de la procesión

La tradicional procesión partirá desde la Real Colegiata de San Isidro, situada en la calle Toledo número 37, para continuar por la calle Toledo, plaza de Segovia la Nueva, Puerta Cerrada y las calles San Justo, Sacramento y Mayor. Posteriormente, la procesión pasará por la Plaza de la Villa, seguirá de nuevo por la calle Mayor, Ciudad Rodrigo y Plaza Mayor, saliendo por el Arco de Cofreros para regresar finalmente por la calle Toledo hasta la Real Colegiata.

Durante el recorrido, numerosas hermandades de Madrid, y también llegadas desde otros puntos de España, acompañarán el cortejo con sus estandartes y vestimentas tradicionales, aportando solemnidad y ambiente festivo a la celebración de San Isidro 2026.

Real Colegiata de San Isidro y Nuestra Señora del Buen Consejo

La iglesia fue diseñada por el jesuita Pedro Sánchez alrededor de 1620, tomando como referencia el modelo arquitectónico de la iglesia del Gesù de Roma. Más adelante, en 1769, Ventura Rodríguez se encargó de proyectar un nuevo presbiterio y el retablo del altar mayor, enriqueciendo el conjunto artístico del templo. En 1885, con la creación de la Diócesis de Madrid-Alcalá, el edificio recibió provisionalmente la categoría de catedral, condición que mantuvo hasta 1992, cuando se consagró oficialmente la Catedral de la Almudena.

El edificio presenta una planta de cruz latina con una única nave central y varias capillas laterales. El crucero aparece claramente marcado y la cabecera tiene forma plana. Las capillas alternan diseños cuadrados y rectangulares y están conectadas entre sí, generando un interior de gran dinamismo visual. Destaca especialmente la riqueza espacial del templo.

En 1936, durante la Guerra Civil, la iglesia sufrió un importante incendio que provocó la destrucción de gran parte de las cubiertas y el colapso de la cúpula central. Tras la contienda, el arquitecto Javier Barroso dirigió las obras de restauración y reconstrucción del templo.

Cómo llegar

Las estaciones de metro más cercanas para ver las procesiones de San Isidro 2026 son La Latina (línea 5) y Tirso de Molina (línea 1). También se puede acceder mediante las líneas de autobús 002, 6, 17, 18, 23, 26, 31, 32, 35, 50, 60, 65, M1 y SE712. Además, hay estaciones de Bicimad próximas, como las número 32, 35, 39 y 40.

«La dimensión religiosa de estas fiestas sigue ocupando un lugar esencial. La romería, la visita a la ermita, la tradicional bendición del agua, (que, según la tradición, San Isidro hizo brotar para dar de beber a los sedientos, símbolo del espíritu de solidaridad de Madrid), junto a la Misa Solemne y la procesión de San Isidro y Santa María de la Cabeza mantienen viva una devoción que ha unido a Madrid durante siglos y sigue formando parte del alma de estas celebraciones. Madrid es cultura y es tradición viva. Desde el Ayuntamiento hemos preparado una programación amplia y diversa en la que conviven la música clásica y la popular, los pasacalles de gigantes y cabezudos, los talleres de chotis, la moda castiza, las verbenas, los botijos, la Feria de la Cacharrería, los claveles y mantones, el cuplé, el flamenco, los fuegos artificiales y, cómo no, la gastronomía madrileña», detalla José Luis Martínez‑Almeida Navasqüés, alcalde de Madrid.