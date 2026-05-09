San Isidro 2026 con niños: todas las actividades y los mejores planes para los más pequeños

San Isidro Labrador es el patrón de Madrid, agricultor humilde del siglo XII, conocido por su vida piadosa y milagros. Este 2026, Madrid celebra del 7 al 17 de mayo las Fiestas de San Isidro, y la ciudad vuelve a llenarse de eventos y actividades para familias con niños.

El Parque de San Isidro acogerá una gran variedad de actividades para los más pequeños, como obras de teatro, entre las que figuran «María la Flamenca», «Carlota y sus mascotas, al rescate de cuentos» o «Los cuentos de la tribu»; cantajuegos, repletos de colores y contenido didáctico; espectáculos de magia, con la participación del Mago Sergio o Tonino el Poderoso; cuentacuentos, donde disfrutar de historias como Caperucita Roja, Los Tres Cerditos y Ricitos de Oro; animaciones de baile y también actuaciones circenses. Además, el Parque de San Isidro también acogerá un espectacular castillo de fuegos artificiales los días 15 (23:59 horas) y 17 (23:00 horas).

Los mejores planes en San Isidro 2026 con niños

«Hace ya más de cuatro siglos que San Isidro Labrador fue nombrado protector de las murallas de Madrid y de sus vecinos. Cuatrocientos años en los que los madrileños hemos ido recordando su memoria y su ejemplo. Por eso, cada primavera, en los días grandes de mayo, Madrid se engalana para celebrar a su patrón y vivir intensamente una tradición que forma parte de nuestra identidad.

Las fiestas darán comienzo con el tradicional pregón desde la Plaza de la Villa y, del 7 al 17 de mayo, Madrid se convertirá en un gran escenario festivo y cultural en el que calles, plazas y barrios acogerán una intensa programación para todos los públicos que llegará a la Plaza Mayor, Las Vistillas, Matadero, y, por supuesto, a la Pradera de San Isidro, corazón popular de la celebración, que fue inmortalizada por Francisco de Goya. Allí se volverán a reunir familias, amigos y generaciones enteras de madrileños y visitantes, chulapos y chulapas, compartiendo lo que mejor define a esta ciudad: esa manera tan madrileña de celebrar y vivir juntos», detalla José Luis Martínez‑Almeida Navasqüés, alcalde de Madrid.

El sábado 9 de mayo, el Parque de San Isidro acogerá varias actividades para niños dentro de la programación infantil de las fiestas de San Isidro 2026. A las 12:00 horas tendrá lugar «Cantando y bailando», una propuesta pensada para que los más pequeños disfruten de la música y el baile en un ambiente festivo y participativo. Por la tarde, a las 18:30 horas, llegará «El mago Sergio», un espectáculo de magia y entretenimiento para toda la familia que se celebrará también en el Escenario Familiar del Parque de San Isidro. Ambas actividades contarán con acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

El domingo 10 de mayo continuará la programación infantil con varias propuestas para niños y familias. A las 12:30 horas se presentará «La hormiga y la cigarra. El musical de Monpetit Teatro», seguido por «Tonino el poderoso. Magia y algo más» a las 18:00 horas. Media hora después se celebrará «Cuentacuentos» y, a las 19:00 horas, el público podrá disfrutar de «Carlota y sus mascotas, al rescate de cuentos».

El martes 12 de mayo se realizarán nuevas actividades infantiles con «Cuentos y aventuras en alta mar» a las 18:00 horas y «Los sueños de acuarela» a las 19:00 horas, ambas en el Escenario Familiar del Parque de San Isidro.

La programación continuará el miércoles 13 de mayo con «Los cuentos de la tribu» a las 18:00 horas y «Zumo-dance» a las 19:00 horas.

El jueves 14 de mayo se celebrarán «La isla de los dinosaurios» a las 18:00 horas y «Bailando canciones» a las 19:00 horas.

El viernes 15 de mayo habrá actividades como «Mi fiesta castiza» a las 12:00 horas, «Viva San Isidro» a las 17:00 horas y «Viva el verano» a las 18:00 horas.

El sábado 16 de mayo se presentarán «Las aventuras del circo de los sueños. Cuentacuentos» a las 12:00 horas, «Los valores de la vida» a las 17:00 horas y «El circo de la nada» a las 18:00 horas. En «El circo de la nada», «las hermanas Nadia Nada y Todia Nada fueron criadas en el circo, de ahí viene su pasión. Ambas desarrollan rutinas y actividades circenses con un estilo muy particular y el resultado es un espectáculo sumamente peculiar… ¡A todos les sale mal! Aunque eso es lo de menos porque su arte y su pasión por el circo hace que brillen igual que dos bombillas sin casquillo».

Finalmente, el domingo 17 de mayo se celebrará «Federación de grupos tradicionales madrileños» a las 11:00 horas en los Jardines de las Vistillas y «Zumikids en la granja» a las 12:00 horas en el Parque de San Isidro. «Zumikids en la granja» es «un show musical lleno de energía en el que todo el público bailará con Los Zumikids al ritmo de las canciones más divertidas. Canciones sobre los animales de la granja… ¡También en inglés! Marionetas, coreografías y muchísima participación del público en un show interactivo ideal para disfrutar en familia y celebrar, juntos, una gran fiesta».