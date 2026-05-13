Renfe ha acudido a la Audiencia Nacional contra la decisión de la CNMC de obligar a la compañía a abrir sus talleres para el mantenimiento de material pesado a Iryo. En consecuencia, Renfe ha alertado de que este hecho «reducirá los trenes en circulación y provocará ajustes operativos». Además, han destacado que esta decisión tendrá «un especial impacto en la alta velocidad Madrid-Barcelona (por la menor disponibilidad de los trenes S103); en el Eje Atlántico, Huelva y País Vasco (trenes S120 y S121); y en los servicios AVANT, especialmente entre Valladolid-Madrid, el de mayor volumen de España».

«Esta imposición ocasionará problemas operativos graves para Renfe y provocará importantes afectaciones al servicio público y al resto de la operativa, ya que generará una menor capacidad de mantenimiento para nuestro material rodante, obligando a sacar de los talleres los trenes de Renfe para que entre material de otros operadores», han explicado desde Renfe.

No obstante, en marzo se dio a conocer que el corredor Madrid-Barcelona sufría su primera caída de viajeros desde la liberalización. En concreto, el tráfico se redujo un 13% interanual, hasta los 3,3 millones de viajeros. Esta caída se produce en un contexto en el que hay un desajuste en la oferta, ya que sólo hay un 4,4% menos de plazas, debido a que la retirada de servicios Avlo por parte de Renfe fue compensada por el aumento de capacidad de Iryo y Ouigo.

La alta velocidad se desploma

El transporte ferroviario de larga distancia ha caído un 15,8% interanual en marzo, hasta los 3,7 millones de viajeros, y dentro de él la alta velocidad (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo) se desplomó un 17,7%, con poco más de tres millones de usuarios, afectado por la suspensión del servicio en algunos trayectos y cortes en el tráfico, según los datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cercanías y Media Distancia descienden

Por su parte, el resto del transporte de larga distancia decreció un 5,5% interanual en marzo, hasta los 655.000 viajeros, en tanto que los pasajeros de Cercanías bajaron un 3,5%, hasta los 51,4 millones de usuarios, y los de Media Distancia disminuyeron un 13,5%, hasta los 3,5 millones de viajeros.

De este modo, sumando todas las modalidades del transporte ferroviario, el número de viajeros que utilizaron el tren para sus desplazamientos interurbanos registró un descenso del 5,1% en marzo en comparación con el mismo mes de 2025.

En el primer trimestre del año, el número de usuarios del ferrocarril de larga distancia se redujo un 19,6%, con un descenso del 21,3% en el volumen de usuarios de la alta velocidad.