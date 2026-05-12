El carguero ruso hundido cerca de Cartagena en 2024 iba a Corea del Norte y llevaba dos reactores nucleares

El buque de carga ruso Ursa Major, hundido cerca de las costas de Cartagena en diciembre de 2024, transportaba dos reactores nucleares para submarinos, según una investigación revelada este martes. El buque iba con destino a Corea del Norte. Sufrió una serie de explosiones y se hundió en circunstancias inexplicables a unas 60 millas de la costa de España en el Mediterráneo.

Rusia denunció dos días después, el 25 de diciembre de 2024 que el Ursa Major había sido objetivo de un ataque terrorista, según informaron entonces fuentes de Oboronlogistics, la corporación estatal de transporte y logística propiedad del Ministerio de Defensa de Rusia. La tripulación tuvo que ser rescatada por salvamento marítimo y fue trasladada al puerto de Cartagena. El hundimiento del barco provocó dos muertos. Según los testigos, en torno a las 13:30 se registraron tres explosiones consecutivas en el estribor de la popa, la parte derecha trasera de la embarcación, lo que provocó que el barco se escorara a causa de una entrada de agua por un agujero en el casco. El incidente se produjo cuando la embarcación navegaba entre las costas de España y Argelia. Catorce tripulantes fueron trasladados al puerto de Cartagena por Salvamento Marítimo para recibir atención médica. El buque, de quince años de antigüedad, había partido de San Petersburgo dos semanas atrás hacia el puerto de Vladivostok.

El Gobierno de Pedro Sánchez emitió un escueto comunicado el 23 de febrero de 2025. Mientras, el destino del Ursa Major ha permanecido en secreto desde su hundimiento el 23 de diciembre de 2024.

Una investigación de CNN ha revelado este martes que el hundimiento del Ursa Major responde a una intervención militar occidental, inusual y de alto riesgo, para impedir que Rusia enviase una mejora en su tecnología nuclear a un aliado clave, Corea del Norte. El buque zarpó de San Petersburgo el 2 de diciembre de 2024, apenas dos meses después de que el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un enviara tropas para apoyar la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

La reciente actividad militar en torno a sus restos ha intensificado el misterio sobre su cargamento y destino. Aviones estadounidenses de reconocimiento nuclear sobrevolaron el barco hundido dos veces en el último año, según datos de vuelo públicos. Además, una semana después de su hundimiento, un presunto buque espía ruso visitó la zona, provocando cuatro explosiones más, según una fuente cercana a la investigación española del incidente.