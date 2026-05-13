Revolution Banking ha celebrado su 12.ª edición con la participación de Banco Santander, BBVA, Caixabank, Ibercaja, Unicaja, Sabadell, entre otros, bajo la organización de iKN Spain. También han participado compañías como IBM, consolidando el evento como un punto de encuentro clave entre banca y tecnología.

El evento de referencia para el mundo de la banca en España ha abordado distintos temas relacionados con la evolución del sector financiero, los mercados y los retos regulatorios y tecnológicos a los que se enfrentan la banca y la industria de gestión de activos.

Llamada urgente a la Comisión Europea

La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha querido destacar la necesidad y urgencia por adaptar la regulación y supervisión bancaria al momento actual, porque «no podemos gestionar el presente y construir el futuro con reglas del pasado».

En un contexto marcado por la inteligencia artificial, la transformación digital y la evolución regulatoria europea, Kindelán ha destacado la importancia de la IA como una aliada clave para que la banca pueda cumplir su función.

Durante la jornada, los diferentes bancos españoles han señalado a la Comisión Europea la necesidad de simplificar la regulación y supervisión e integrar el mercado bancario en la UE. En este sentido, la presidenta de la AEB ha subrayado la relevancia de la banca en España, destacando que el 80% de las transferencias ya se realizan en formato digital y que el 75% de los clientes bancarios son usuarios digitales, lo que refleja el alto grado de madurez del sector en su proceso de digitalización.

La banca señala las trabas de la regulación

En esta línea, la banca privada ha mostrado su preocupación ante los retos del sector financiero en un entorno cada vez más complejo y competitivo.

Representantes de entidades como BBVA, Sabadell y asesores como Abante insistieron en la necesidad de construir un sistema más transparente y eficiente desde el punto de vista del cliente, simplificando la regulación y facilitando una mejor comprensión de los productos financieros y de los riesgos asociados a las carteras de inversión.

También han hecho hincapié en los costes que van a requerir las nuevas normativas, los cuales van a asumir los bancos, pero también sus clientes.

Otro de los temas centrales fue el modelo de pago explícito frente al implícito en los servicios financieros. Desde Sabadell, por ejemplo, no consideran que la vía explícita sea la mejor solución.

Por su parte, el modelo implícito seguirá teniendo recorrido en determinados servicios de inversión y asesoramiento. Mientras que BBVA aboga por incluir ambos.

Los datos como activo estratégico

Si bien el centro del debate en este congreso ha sido el plano tecnológico. El gran desafío de la inteligencia artificial no es únicamente la competencia entre compañías como OpenAI, sino también el creciente debate sobre el uso de datos y el papel que tendrán los asistentes inteligentes en la vida cotidiana de los usuarios.

En un contexto en el que el conflicto de Ormuz y los precios del petróleo están en la mesa de las conversaciones, las entidades líderes en el sector dirigen el foco hacia la IA. «El mayor reto no es Ormuz, sino que Siri nos intente suplantar», señala Javier Rivero, director de Banca Privada de ABANCA.

En un entorno donde la rapidez, la eficiencia y la personalización de la experiencia del cliente son factores clave de competitividad, destaca el valor de los datos como activo estratégico en la banca actual. «El dato se ha convertido en una auténtica capacidad de negocio; el principal reto no es su volumen, sino su correcta utilización», ha señalado Roberto Ocaña, director de Grandes Cuentas de IBM.

En este sentido, ha destacado el valor del dato en tiempo real para detectar fraudes de forma inmediata y responder a las expectativas de unos clientes cada vez más exigentes, donde el 71% demanda experiencias personalizadas.

Asimismo, ha subrayado que el 80% de los datos son no estructurados, lo que representa uno de los principales desafíos para avanzar hacia una banca verdaderamente inteligente.

Banca tradicional vs IA

Uno de los mensajes más repetidos entre las conversaciones de banca privada fue que el sector financiero está evolucionando hacia modelos donde la experiencia del cliente y la conexión emocional adquieren cada vez más relevancia.

De ahí que diferentes líderes en banca resalten que la IA no sustituirá directamente al asesor financiero, pero sí transformará profundamente su función y la manera en la que se relaciona con los clientes. La automatización y las herramientas de IA permitirán optimizar procesos, mejorar el análisis y aumentar la eficiencia, aunque el componente humano seguirá siendo diferencial.

Los asesores seguirán siendo fundamentales para captar y fidelizar clientes, especialmente en un entorno donde la confianza y el acompañamiento continúan siendo claves. En este aspecto, Sabadell ha destacado el valor de la IA para agilizar y mejorar los procesos en el ámbito financiero, pero sin perder la figura del banquero (ahora con mayor autonomía).

Desde A&G se muestran más desconfiados y consideran que la IA debe estar tutelada por personas. Son conscientes de que corren el riesgo de quedar desactualizados. Sin embargo, su mensaje es claro: «No puedes dejarlo todo en manos de la tecnología porque te puede cortar el cuello».

Un discurso muy presente durante el encuentro de banca privada, que refleja cómo los modelos de banca comercial son cada vez más digitales, mientras que la banca privada busca reforzar el trato cercano, el contacto con el cliente y un asesoramiento más humano.

Nueva era del dinero

El sistema de pagos ha sido otro de los puntos clave en el evento, ya que evoluciona hacia un modelo más digital e inmediato, donde la innovación redefine cómo se mueve el dinero.

En este sentido, José Manuel Marqués, director de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado del Banco de España, subrayó que estamos en un momento en el que el euro digital surge como una oportunidad para reforzar la soberanía europea e impulsar la innovación en el sistema de pagos, aunque su desarrollo requiere un marco legislativo complejo aún en construcción.

Por su parte, Santiago Fernández de Lis, Global Head of Regulation de BBVA, advirtió sobre el nuevo contexto geopolítico y tecnológico, marcado por la creciente dependencia de proveedores internacionales y el auge de nuevos medios de pago, incluidos los criptoactivos, lo que plantea retos regulatorios y de diseño relevantes.