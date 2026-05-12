El CEO de Delivery Hero deja su cargo tras 15 años al frente de la compañía

El cofundador y consejero delegado de Delivery Hero, empresa propietaria de Glovo, Niklaas Östberg, dejará su cargo al frente de la compañía antes del 31 de marzo de 2027. Östberg fundó la empresa hace 15 años. Con su abandono se inicia una etapa de transición para buscar sustituto.

El consejo de supervisión y el propio Östberg han acordado comenzar a partir de ahora la búsqueda de un nuevo consejero delegado en un momento «idóneo» para cambiar este liderazgo, ya que la empresa entra en una «nueva etapa». Junto al consejo de administración colaborarán para «la planificación de la sucesión y en garantizar la continuidad de la estrategia, las operaciones y el liderazgo», en un proceso que se prevé tener completado para finales de 2026.

«Hace 15 años fundamos Delivery Hero en Berlín con una idea sencilla y un pequeño equipo. Hoy somos líderes en más de 50 mercados y entregamos a cientos de millones de clientes cada año. Hace nueve años, la empresa salió a bolsa en Alemania y construimos una de las plataformas de entrega local más grandes del mundo», ha destacado Östberg en un comunicado.

El todavía consejero delegado de Delivery Hero ha indicado que la empresa mantiene su hoja de ruta a largo plazo con el objetivo de profundizar en los mercados en los que tiene presencia, incrementar los puntos de contacto con los clientes y mejorar su estrategia con el consumidor. «Delivery Hero no es solo la plataforma, sino también las personas que la construyen. Estoy sumamente orgulloso del equipo que ha creado esta empresa en los últimos 15 años y confío plenamente en que seguirán generando valor en los años venideros», ha añadido.

Por su parte, la presidenta del consejo de supervisión, Kristin Skogen, ha señalado el desempeño de Niklas al frente de la compañía y ha agradecido sus años de servicio y su comportamiento en este momento de transición.