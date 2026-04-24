Huelga de los trabajadores de Glovo en plena Feria de Sevilla ante la amenaza de 220 despidos en Andalucía

Los empleados de la empresa Glovo han sido convocados a una huelga durante todo el fin de semana ante la posible eliminación de 750 puestos de repartidores, de los cuales 220 corresponden a Andalucía. Las protestas cuentan con el apoyo de CCOO-A, que ha pedido una participación masiva en las movilizaciones.

La huelga está programada para este 24 de abril entre las 20:00 y las 00:00 horas, el sábado 25 durante toda la jornada y el domingo 26 de 12:00 a 16:00 horas.

En Andalucía, el expediente de regulación de empleo anunciado por la compañía afecta a 220 trabajadores dentro de un ERE de ámbito nacional que podría llegar a 750 repartidores. Desde CCOO han denunciado que «esta amenaza no es un simple ajuste empresarial, sino una agresión directa al empleo, contra la estabilidad de cientos de familias y contra el derecho de la plantilla a trabajar con condiciones dignas».

«Glovo pretende normalizar un modelo basado en la presión constante sobre la plantilla, la incertidumbre laboral y la falta de garantías, incluso después de años de conflicto por su modelo de contratación y tras el proceso de laboralización derivado de la Ley Rider. La empresa no puede presentarse como modernidad mientras descarga todos los costes sobre quienes reparten, recorta empleo y amenaza el sustento de cientos de personas trabajadoras», apunta CCOO.

Llamamiento a los andaluces

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía ha instado a participar de forma activa en la huelga y exige que se retiren las medidas que consideran «lesivas» para la plantilla. Además, reclama una negociación «real» y el cumplimiento «efectivo» de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.

El sindicato también hace un llamamiento a la población andaluza para que, durante las jornadas de paro, se abstenga de hacer pedidos a través de Glovo como muestra de apoyo a quienes mantienen el servicio y en defensa de aspectos básicos como el empleo y la dignidad laboral. Según señalan, no consumir en esos días supone una forma directa de respaldar la protesta y de rechazar un modelo empresarial que, a su juicio, busca debilitar a la plantilla mediante la presión y la precariedad.