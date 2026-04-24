HUELGA GLOVO

Huelga de los trabajadores de Glovo en plena Feria de Sevilla ante la amenaza de 220 despidos en Andalucía

La huelga durará tres días y comenzará este 24 de abril desde las 20h hasta la medianoche

Huelga de los trabajadores de Glovo en plena Feria de Sevilla ante la amenaza de 220 despidos en Andalucía
Repartidor de Glovo. (Europa Press)

Los empleados de la empresa Glovo han sido convocados a una huelga durante todo el fin de semana ante la posible eliminación de 750 puestos de repartidores, de los cuales 220 corresponden a Andalucía. Las protestas cuentan con el apoyo de CCOO-A, que ha pedido una participación masiva en las movilizaciones.

La huelga está programada para este 24 de abril entre las 20:00 y las 00:00 horas, el sábado 25 durante toda la jornada y el domingo 26 de 12:00 a 16:00 horas.

En Andalucía, el expediente de regulación de empleo anunciado por la compañía afecta a 220 trabajadores dentro de un ERE de ámbito nacional que podría llegar a 750 repartidores. Desde CCOO han denunciado que «esta amenaza no es un simple ajuste empresarial, sino una agresión directa al empleo, contra la estabilidad de cientos de familias y contra el derecho de la plantilla a trabajar con condiciones dignas».

«Glovo pretende normalizar un modelo basado en la presión constante sobre la plantilla, la incertidumbre laboral y la falta de garantías, incluso después de años de conflicto por su modelo de contratación y tras el proceso de laboralización derivado de la Ley Rider. La empresa no puede presentarse como modernidad mientras descarga todos los costes sobre quienes reparten, recorta empleo y amenaza el sustento de cientos de personas trabajadoras», apunta CCOO.

Llamamiento a los andaluces

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía ha instado a participar de forma activa en la huelga y exige que se retiren las medidas que consideran «lesivas» para la plantilla. Además, reclama una negociación «real» y el cumplimiento «efectivo» de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.

El sindicato también hace un llamamiento a la población andaluza para que, durante las jornadas de paro, se abstenga de hacer pedidos a través de Glovo como muestra de apoyo a quienes mantienen el servicio y en defensa de aspectos básicos como el empleo y la dignidad laboral. Según señalan, no consumir en esos días supone una forma directa de respaldar la protesta y de rechazar un modelo empresarial que, a su juicio, busca debilitar a la plantilla mediante la presión y la precariedad.

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