Las víctimas de Angrois y Bejís se unirán a las de Adamuz en su gran concentración en el Congreso el 15 de abril

La Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha organizado una concentración para el próximo miércoles 15 de abril frente al Congreso de los Diputados, en Madrid, en la que también participarán afectados de otros accidentes ferroviarios graves, como los de Angrois y Bejís.

Según ha informado la entidad en un comunicado, se trata de una segunda convocatoria tras la manifestación celebrada en Huelva el pasado 20 de marzo. La cita está prevista para las 09:00 horas en las inmediaciones del Congreso, donde se invita a la ciudadanía a sumarse.

Además, durante el acto se dará lectura a un manifiesto a las puertas de la Cámara Baja. La asociación ha señalado que previamente ha remitido una carta a la Mesa del Congreso solicitando que dicho manifiesto pueda leerse también en sede parlamentaria.

Esta movilización tiene como objetivo «continuar rindiendo homenaje y seguir manteniendo viva la memoria de las víctimas del descarrilamiento ocurrido en Adamuz, así como reiterar nuestra firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y se atienda a las víctimas de una forma eficaz y digna. Las familias y afectados seguimos reclamando tras meses de interrogantes, transparencia, responsabilidades y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse», han señalado.

De este modo, la entidad ha subrayado que la concentración será un acto «pacífico, abierto a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos que deseen sumarse a esta causa», que no es sólo suya, «sino del conjunto de la sociedad». «La seguridad ferroviaria es una cuestión que afecta directamente a miles de ciudadanos que utilizan el tren cada día. Reafirmamos que esta convocatoria no responde a intereses políticos ni a calendarios electorales», han abundado.

Además, en esta ocasión se sumarán víctimas de otros graves accidentes ferroviarios en nuestro país, Angrois y Bejís, que «comparten tragedias que han marcado sus vidas y a las familias».

«Desde la Asociación volvemos a hacer un llamamiento a la participación activa y solidaria de los ciudadanos. El apoyo de todos es fundamental para reforzar nuestra petición de justicia, verdad y mejoras reales en la seguridad del transporte ferroviario. Seguiremos reclamando para las víctimas respeto, la verdad y nuestros derechos», han finalizado.