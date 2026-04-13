Entrada gratis y precios asequibles: fechas, dónde se celebra y todo lo que debes saber sobre la feria del marisco gallego de Madrid

Si te gusta el marisco y buscas un plan diferente en Madrid estos días, la Feria del Marisco de Alcobendas vuelve a abrir sus puertas con una propuesta que cada año reúne a bastante gente sin necesidad de pagar entrada. La edición de 2026 ya está casi en marcha y repite una fórmula que funciona: producto traído desde Galicia, precios que no se disparan y un ambiente que mezcla comida y ocio sin demasiadas complicaciones. Durante varias semanas, el recinto ferial del Parque de Andalucía se transforma en un espacio donde el pulpo, las navajas o el albariño son los protagonistas, pero donde también hay música, actividades y bastante movimiento, sobre todo cuando cae la tardem así que si estás pensando en acercarte, aquí tienes todo lo importante para organizar la visita.

La feria regresa en su edición número 29 y lo hace sin grandes cambios, algo que en este caso juega a favor. Quien ha ido otros años sabe lo que se va a encontrar y, en general, eso es precisamente lo que busca. No es un evento sofisticado ni pretende serlo, más bien funciona como un plan sencillo que se adapta a distintos perfiles, desde quien va a comer tranquilo hasta quien se acerca solo a dar una vuelta. Además, el hecho de que la entrada sea gratuita hace que mucha gente se anime sin pensarlo demasiado, especialmente durante el fin de semana.

En qué consiste

La Feria del Marisco de Alcobendas es, en esencia, un espacio gastronómico centrado en producto gallego que durante varias semanas se instala en el recinto ferial con la idea de acercar este tipo de cocina a Madrid sin que sea necesario desplazarse al norte. No tiene una estructura complicada ni un recorrido cerrado, sino que se organiza a través de distintos puestos donde se va preparando la comida a medida que se pide.

En total hay ocho stands gestionados por la empresa Degustación DEMAR, cada uno especializado en diferentes productos o elaboraciones, lo que permite ir probando varias cosas en una misma visita sin necesidad de seguir un orden concreto. Lo habitual es pedir en varios sitios, compartir platos y moverse entre las mesas o las zonas habilitadas.

Más allá de la comida, el recinto también incorpora otros elementos que ayudan a completar la experiencia. Por un lado, hay una exposición relacionada con el mar y la pesca, donde se pueden ver desde utensilios tradicionales hasta elementos decorativos que recrean el ambiente de las rías gallegas. A esto se suman espacios dedicados a fotografía, pintura o trajes regionales, que aportan un punto más cultural.

Durante determinados días también hay actuaciones de música gallega y encuentros de gaitas, que suelen concentrar bastante público, además de una pequeña tienda de productos típicos donde es posible comprar algunos de los alimentos que se están degustando. Todo esto hace que la visita no se limite solo a sentarse a comer, sino que tenga algo más de recorrido.

Fechas y horarios

La XXIX edición se celebra del 15 de abril al 3 de mayo de 2026, con inauguración oficial el 16 de abril a las 20:00 horas, momento en el que se da inicio formal a la feria con el tradicional pregón.

En cuanto al horario, no funciona como un espacio abierto de forma continua durante todo el día, algo que conviene tener en cuenta antes de ir. La actividad se organiza en dos turnos bastante claros, el de comida y el de cena. El horario que informa el Ayuntamiento de Alcobendas, es de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 1:00 h. y el domingo de 13:00 a 16:00 horas.

Precio de las entradas

Uno de los aspectos que más influyen en el éxito de esta feria es que la entrada es completamente gratuita. No hay que pagar nada para acceder al recinto ni para recorrer los distintos puestos o disfrutar del ambiente.

Precio del marisco

En lo que respecta a la comida, la feria mantiene una política de precios que busca ser accesible dentro de lo que es el marisco, un producto que de por sí no suele ser barato. El producto estrella sigue siendo el pulpo, que es uno de los platos más demandados, aunque la oferta va mucho más allá. En los distintos puestos se pueden encontrar nécoras, buey de mar, centollos, almejas, mejillones o bogavantes, además de elaboraciones como frituras, marisco cocido, platos a la plancha y arroces.

Un aspecto que llama la atención es que buena parte del marisco se mantiene en peceras dentro del recinto, algo que ya se ha visto en otras ediciones y que aporta una cierta sensación de frescura antes de su preparación. A esto se suman empanadas, quesos, pan artesanal y una barra de bebidas con vinos gallegos, donde no faltan albariños, godellos o ribeiros para acompañar.

Quién puede ir

El acceso de esta feria del marisco está abierto a todo el público sin ningún tipo de restricción, por lo que puede acudir cualquier persona interesada, tanto vecinos de Alcobendas como visitantes de otras zonas de Madrid.Hay familias que aprovechan para ir con niños, ya que el recinto es grande y además, hay una zona infantil con castillo hinchable, lo que facilita que lpuedan pasar más tiempo allí sin que los más pequeños se cansen rápido.

Dónde es y cómo llegar

La feria del marisco se celebra en el Recinto Ferial de Alcobendas, situado dentro del Parque de Andalucía, junto a la avenida de Valdelaparra. Es una ubicación que ya se ha utilizado en otras ediciones y que resulta bastante reconocible una vez se llega a la zona.

El acceso es sencillo tanto en coche como en transporte público, si eliges el segundo tienes estas opciones:

Autobús : 151, 153, 157, 158, 827

: 151, 153, 157, 158, 827 Metro : M-10.

: M-10. Tren: C4A.

En coche, suele haber opciones de aparcamiento en las inmediaciones, aunque en los días con más afluencia puede costar algo más encontrar sitio. En cualquier caso, es un plan fácil de organizar, sin demasiadas complicaciones, en el que cada uno puede decidir cuánto tiempo quedarse y cómo plantear la visita, ya sea para comer con calma o simplemente para disfrutar del ambiente durante un rato.