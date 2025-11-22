Feria del Marisco en Vallecas: cuándo es, fechas, dónde se celebra y cómo conseguir una mariscada gratis

Por unos días, Vallecas se transforma en un auténtico punto de encuentro para los amantes del marisco gallego. Hasta el próximo 23 de noviembre, el barrio acoge la Feria del Marisco, un evento que trae a la capital lo mejor de la gastronomía de Galicia. Esta feria se ha convertido en un escaparate de productos frescos y platos tradicionales, que permite a los visitantes disfrutar de auténticos sabores gallegos sin necesidad de viajar al norte de España.

Uno de los grandes atractivos de la feria es su oferta gastronómica: langostinos, gambas, almejas, buey de mar, bogavantes, centollos, navajas, zamburiñas y mejillones a la marinera, entre otros. Cada plato se presenta con mimo, respetando las recetas tradicionales gallegas y utilizando productos frescos. Uno de los más emblemáticos es el pulpo a la gallega, que se cocina al punto justo y se sirve sobre una cama de cachelos, las típicas patatas gallegas, espolvoreado con pimentón y rociado con un hilo de aceite de oliva virgen extra.

Fecha y cuándo es la Feria del Marisco en Vallecas

Ubicada en la calle Rayo Vallecano, concretamente en el aparcamiento de la ciudad deportiva, la feria está abierta todos los días de la semana, ofreciendo tanto almuerzos como cenas . Los horarios son de 13:00 a 16:00 horas para la comida y de 19:00 a 22:30 horas para la cena. Desde su apertura el 30 de octubre, numerosos visitantes han podido descubrir la riqueza de la cocina gallega, y la afluencia continúa creciendo gracias a la combinación de productos frescos, calidad y ambiente festivo.

Dónde se celebra y cómo llegar

La Feria del Marisco de Vallecas se celebra en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, en la calle Rayo Vallecano de Madrid, un espacio de fácil acceso tanto en transporte público como en coche.

Para quienes opten por el transporte público, la forma más práctica es utilizar el metro. La estación más cercana es Puente de Vallecas (Línea 1), desde donde se puede caminar aproximadamente entre 10 y 15 minutos hasta la feria. Además, varias líneas de autobús de la EMT, como la 54, 58, 136 y 143, paran cerca de la ciudad deportiva, ofreciendo conexiones rápidas con otros barrios de Madrid. También es posible llegar en Cercanías, bajando en la estación de Vallecas (C1 y C10), aunque desde allí hay 20 minutos hasta el recinto.

Para quienes prefieran ir en coche, la feria cuenta con aparcamiento propio en la ciudad deportiva. Los visitantes que lleguen desde la M-30 o la A-3 pueden tomar la salida hacia Vallecas y seguir las indicaciones hacia la calle Rayo Vallecano.

Cómo conseguir una mariscada gratis

Para participar en el sorteo de una mariscada gratis, la organización ha diseñado un concurso a través de sus redes sociales, Instagram y Facebook. Los interesados deben seguir unos pasos muy sencillos: dar «me gusta» a la publicación del sorteo, seguir el perfil oficial de la Feria del Marisco, comentar en el post y, si quieren, compartirlo con amigos.

Entre los platos más buscados, además del pulpo a la gallega, están las zamburiñas, pequeñas y delicadas vieiras típicas de Galicia, que se preparan a la plancha o al horno, conservando todo su sabor y textura. Otro favorito es el buey de mar, que se sirve cocido y listo para disfrutar con un toque de limón o acompañado de salsas tradicionales.

Para los amantes de la carne y los embutidos, también se ofrecen opciones como el lacón gallego y la auténtica empanada gallega, elaborada con ingredientes frescos y masa casera, perfecta para acompañar una comida ligera o para disfrutar como aperitivo.

La Feria del Marisco en Vallecas no sólo se centra en la comida salada: los postres gallegos también tienen su protagonismo. Entre ellos, destaca la tarta de Santiago, un clásico elaborado con almendras, azúcar y huevo, que aporta un sabor dulce y característico que no puede faltar en un recorrido gastronómico gallego.