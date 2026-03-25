El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que representa a los transportistas de España, se ha reunido de urgencia con el Gobierno de Sánchez para exigirle modificaciones en el paquete de medidas urgentes por la guerra de Irán, según ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes cercanas. De esta forma, los delegados del sector han tenido un encuentro con las autoridades políticas que ha comenzado a las 12:00 horas de la mañana de este miércoles.

Las mismas fuentes afirman a este periódico que los representantes de los trabajadores de la carretera van a exigir que la ayuda económica que les corresponde por la subida de precios de la gasolina y el diésel se incremente en 25 céntimos por litro.

Además, la CNTC va a pedir que todas las medidas urgentes se apliquen desde el inicio del conflicto bélico, es decir, que tengan efectos retroactivos desde el pasado 1 de marzo, para así compensar las pérdidas que han sufrido a lo largo de este mes.

En cuanto a las ayudas directas, los transportistas quieren que se incrementen hasta los 1.500 euros por camión. Además, estos profesionales van a exigir al Ejecutivo socialista que renueve los módulos.

Exigencias de los transportistas por Irán

Además, estos trabajadores también se oponen a una de las medidas estrella del Gobierno de coalición: la prohibición de los despidos. La organización va a exigir a las autoridades que eliminen esta medida. En concreto, el Ejecutivo impide a las empresas acometer cualquier despido por efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio.

Sobre esta medida, la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, explicaba hace unos días que el plan anticrisis incluiría probablemente la prohibición de despedir por causas relacionadas con la subida de los precios energéticos, así como medidas en movilidad sostenible para impulsar el transporte colectivo.

No obstante, en este plan no se especifican posibles ayudas a las empresas ante el aumento de los costes o las futuras pérdidas. Por ello, los transportistas no están de acuerdo con que se les obligue a mantener a empleados que, por circunstancias ajenas a ellos, como el estallido de una guerra con su posterior crisis energética internacional, no pueden mantener económicamente.

Además de todo ello, las mismas fuentes aseguran a OKDIARIO que, si el Gobierno no cede tras estos encuentros a sus exigencias, los profesionales del sector del transporte están dispuestos a salir a la calle y organizar manifestaciones como forma de presionar al Ejecutivo socialista.