El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), organismo que reúne a las principales patronales de camiones, autobuses y del resto de transporte, ha alertado de que la situación desencadenada por la guerra en Irán es «crítica», asegurando que sus efectos pueden hacer colapsar todo el transporte en España.

El CNTC, en acuerdo conjunto de sus departamentos de Mercancías y Viajeros, ha lanzado un comunicado este jueves para advertir a la opinión pública de esta situación, en nombre e interés del sector de los transportistas.

«El conflicto bélico en Irán está generando una crítica situación en el sector, amenazando con colapsar tanto el transporte de personas, como la totalidad de la cadena logística», advierte.

No obstante, cree que las consecuencias de esta guerra iniciada por Estados Unidos e Israel se podrán amortiguar si el Gobierno español adopta medidas «urgentes e inmediatas» que palien los efectos del alza del combustible.

El martes, el sector lamentó que el Gobierno no aprobase el esperado paquete de medidas, que aplazó a este viernes, cuando se espera que el Ejecutivo anuncie ayudas al combustible para sectores profesionales como el transporte por carretera.