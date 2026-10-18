Confirmado por la Seguridad Social: se ratifica la ‘paga extra’ para jubilados anticipados que hayan cotizado más de 40 años

Retirarse antes de la edad de jubilación tiene un coste que muchos trabajadores ya saben que existe, ya que la pensión se recorta según los meses que se adelante la jubilación y los años cotizados. Sin embargo, existe un grupo de pensionistas con carreras laborales muy largas que recibe desde hace años un complemento que mejora esa cuantía inicial. Según los últimos datos que el Gobierno ha trasladado al Congreso, eran 95.499 las personas que lo cobraban, una cifra que ha vuelto a la actualidad por el debate parlamentario sobre las jubilaciones anticipadas con cuarenta años cotizados.

Conviene, sin embargo, evitar confusiones. Este complemento no es una ayuda nueva ni una paga adicional para quien se jubile antes de tiempo, sino un mecanismo corrector que nació con la reforma de pensiones de 2021 para compensar a quienes, con las nuevas reglas, habrían salido mejor parados que con las anteriores. Al mismo tiempo, el Congreso ha dado luz verde a la tramitación de una proposición de ley de Podemos que pretende eliminar el recorte a partir de los cuarenta años de cotización, aunque el texto está lejos de ser definitivo. Conozcamos entonces quién puede cobrar el complemento, cómo se calcula y qué se juega en el Parlamento.

Se ratifica la ‘paga extra’ para jubilados anticipados que hayan cotizado más de 40 años

El complemento se dirige a las personas que accedieron a una jubilación anticipada entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021. Dentro de ese periodo se exigen condiciones sobre el adelanto: en la jubilación involuntaria, como la que sigue a un despido o a un ERE, la persona debía haberse retirado como máximo cuatro años antes de la edad ordinaria, mientras que en la voluntaria el límite era de dos años. Estos requisitos de fecha y de adelanto son el primer filtro, y dejan fuera a quienes se jubilaron con anterioridad a 2002 o ya bajo las reglas posteriores a la reforma.

A eso se suma un segundo filtro de cotización, y aquí es donde mucha gente se confunde. La norma pide acreditar 44 años y seis meses cotizados, y existe una vía alternativa para quienes hayan cotizado al menos cuarenta años, siempre que su pensión fuera inferior a 900 euros mensuales a 1 de enero de 2022. Además, la pensión inicial reconocida tenía que ser menor que la que habría resultado de aplicar los coeficientes reductores introducidos en 2021. Por eso no basta con haber trabajado cuatro décadas: es la Seguridad Social, tras hacer el cálculo, la que determina si el pensionista habría obtenido más con las reglas nuevas.

Cómo se calcula y cuánto se cobra

La cuantía no es fija, y ahí radica buena parte de su complejidad. El organismo compara la pensión inicial que recibió el jubilado con la que le habría correspondido aplicando los nuevos coeficientes de 2021, y la diferencia entre ambas es el importe del complemento. Dos personas con trayectorias parecidas pueden, por tanto, cobrar cantidades distintas según la pensión con la que arrancaron y las circunstancias concretas de su retiro. El complemento forma parte de la pensión de jubilación a todos los efectos, se abona en catorce pagas y tiene efectos desde el 1 de marzo de 2022.

Otro rasgo relevante es que la Seguridad Social debía reconocerlo de oficio, sin que el pensionista tuviera que presentar una solicitud, a partir de los datos que ya constan sobre su pensión y su carrera de cotización. No todos los colectivos lo ven como un gran avance: la asociación Asjubi40 advirtió desde el principio de que muy pocos pensionistas lo recibirían con las nuevas tablas de coeficientes, y la cifra de casi cien mil beneficiarios convive con la reivindicación de un cambio más amplio, que es el que ahora se discute en las Cortes.

La propuesta de Podemos y su recorrido parlamentario

Los afectados reclaman algo más que el complemento, ya que quien haya cotizado cuarenta años o más no sufran ningún recorte por adelantar su jubilación. Esa es la idea de la proposición de ley de Podemos, que superó su primer trámite en el Congreso. Hoy el adelanto supone una reducción que depende de los meses y de los años cotizados; en la jubilación voluntaria con 24 meses de adelanto, por ejemplo, el recorte es del 21 % para quien no llega a 38 años y medio, del 19 % para quien se mueve entre 38 años y medio y 41 años y medio, y del 13 % para quien acredita al menos 44 años y medio.

Si la iniciativa prosperase, desaparecería ese coeficiente una vez alcanzados los cuarenta años de cotización, y quienes ya se hubieran jubilado en esas condiciones podrían pedir al INSS un nuevo cálculo, con efectos desde la fecha de la solicitud si el resultado fuera mejor. Sin embargo, el camino es largo: tras el visto bueno del Pleno, el texto ha pasado a la Comisión de Trabajo, donde se abre el plazo de enmiendas, y deberá superar nuevas fases antes de llegar, en su caso, al Senado. Por ahora, es una propuesta en tramitación y no una ley en vigor.