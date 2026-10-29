María Cristina Clemente, notaria: «Una pareja de hecho no inscrita en el registro puede acceder a la pensión de viudedad, pero solo bajo estas condiciones»

Convivir durante años, criar hijos juntos y quedarse sin pensión de viudedad por no haber firmado ningún papel: esa era la situación de muchas parejas de hecho hasta hace pocos días. Una reforma que acaba de entrar en vigor cambia las reglas para las que tienen descendencia común, aunque con condiciones.

La notaria María Clemente lo ha explicado en su cuenta de Instagram @notariabuendia. Según detalla, el nuevo supuesto cubre a quienes nunca se formalizaron ni constan en registro alguno, siempre que hayan tenido hijos y consigan probar que vivieron juntos durante el tiempo que marca la ley, sin necesidad de acreditar ningún vínculo registral.

Qué ha cambiado con la nueva reforma

Hasta ahora, la vía de entrada era documental: figurar en el registro de parejas de hecho o haber firmado una escritura pública, y hacerlo al menos dos años antes de la defunción. Quien no lo había hecho quedaba fuera, por muchos años de vida en común que acumulase.

El Real Decreto-ley 31/2026, que reforma el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social, derriba esa barrera en un supuesto concreto: cuando la pareja tuvo hijos. Rige desde el 21 de octubre de 2026 y sustituye el documento por la prueba de haber compartido vida y casa.

Un caso de este mismo año muestra todo lo que estaba en juego. La Justicia negó la pensión a una mujer que llevaba una década con su pareja y tenía dos hijos con él, porque la relación no estaba inscrita: el criterio era inflexible y, sin registro ni escritura, no había ningún derecho que reclamar.

Lo que hay que demostrar para obtener la pensión de viudedad

El primer requisito es el tiempo: dos años de convivencia estable, notoria y sin interrupciones justo antes del fallecimiento. La prueba prevista es el certificado de empadronamiento, que refleja si los dos constaban en el mismo domicilio durante ese periodo. Ese certificado, por tanto, se convierte en la pieza central del expediente.

Tener hijos en común no convierte cualquier convivencia en una pensión automática. La ley pide que la relación fuera equiparable a un matrimonio, que ninguno de los dos tuviera impedimento para casarse y que ninguno estuviera casado o unido a una tercera persona por una pareja de hecho.

A ello se suman las condiciones ordinarias sobre la persona fallecida, como estar de alta o haber cotizado lo exigido en cada caso. Es decir, el padrón y los hijos son necesarios, pero no bastan para que se reconozca la prestación.

Fallecimientos anteriores, parejas sin hijos y herencia

Existe una ventana para quienes enviudaron antes del 21 de octubre de 2026 sin poder generar el derecho: pueden pedirla si demuestran que ya cumplían las condiciones cuando murió su pareja. El plazo es de doce meses desde la entrada en vigor y, si se concede, se cobra desde el primer día del mes siguiente a la solicitud.

La notaria habla de personas a las que ya se la habían denegado, pero el texto legal no exige una petición previa. En cambio, las parejas sin descendencia común no se benefician del cambio: siguen necesitando inscripción o escritura de, al menos, dos años antes y cinco años de convivencia.

Queda una advertencia final: percibir la pensión de viuedad no otorga al conviviente la condición de heredero. La prestación depende de la Seguridad Social, mientras que los bienes se rigen por el derecho civil, por los demás herederos y por el testamento. Por eso la notaria aconseja que quien quiera dejar patrimonio a su pareja lo haga constar en uno.