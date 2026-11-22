Ganar batallas no siempre significa estar a salvo de los enemigos. Flavio Belisario fue uno de los generales más importantes del Imperio bizantino y protagonizó algunas de las campañas militares más destacadas del siglo VI. Sin embargo, su prestigio también despertó recelos entre quienes le rodeaban y terminó convirtiéndolo en protagonista de numerosas intrigas palaciegas. Una frase que resume esa contradicción: «Poco temo a las espadas del enemigo en campo abierto comparado con el veneno de la envidia que se fragua a mis espaldas en los pasillos de palacio».

¿Quién fue Flavio Belisario y por qué fue tan importante?

Nació alrededor del año 500 y murió en el 565. Fue uno de los principales comandantes del emperador Justiniano I y desempeñó un papel decisivo en las campañas para recuperar territorios del antiguo Imperio romano.

Su mayor éxito llegó durante la guerra contra los vándalos en el norte de África. En el año 533 dirigió una expedición militar que consiguió derrotar al rey Gelimer y recuperar Cartago. La victoria fue tan importante que, cuando regresó a Constantinopla en el 534, recibió honores extraordinarios y posteriormente fue nombrado cónsul.

También encabezó las campañas contra los ostrogodos en Italia, donde consiguió conquistar Roma y Rávena. Sin embargo, sus éxitos militares no siempre fueron bien recibidos en la corte imperial. Su creciente popularidad despertó sospechas entre otros oficiales, que llegaron a acusarlo de querer convertirse en rey de los territorios conquistados. ￼

La envidia que amenazaba su posición en palacio

Uno de los testimonios históricos más interesantes sobre estas rivalidades aparece en la obra Historia de las guerras, escrita por Procopio de Cesarea. El historiador, que acompañó a Belisario durante sus campañas, relata cómo algunos oficiales difundieron acusaciones contra el general después de su victoria sobre los vándalos.

Procopio describe expresamente cómo la envidia comenzó a crecer contra él pese a que no había dado motivos para aquellas acusaciones. Belisario, al conocer las maniobras de sus adversarios, decidió regresar a Constantinopla para defenderse ante Justiniano. Este episodio demuestra que las rivalidades internas podían convertirse en una amenaza incluso para los militares más prestigiosos del imperio. ￼