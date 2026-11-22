Durante años, las duchas completamente acristaladas se han convertido en una de las opciones favoritas para reformar el baño. Su capacidad para dejar pasar la luz, ganar amplitud visual y crear ambientes modernos las ha situado como una de las principales tendencias en interiorismo. Sin embargo, cada vez más diseñadores buscan alternativas que permitan diferenciar ambientes y aportar un toque decorativo sin renunciar a la luminosidad y la privacidad.

Carla Iglesias Vázquez, fundadora del estudio Carla IV, explica por qué están recuperando materiales y soluciones que parecían olvidados. Desde los vidrios estriados y ahumados hasta el cristal catedral o los tabiques combinados con mamparas, existen diferentes formas de transformar la zona de ducha.

El cristal transparente pierde protagonismo

Las mamparas transparentes siguen teniendo ventajas interesantes, especialmente en baños pequeños: dejan pasar la luz, aportan amplitud visual y combinan con cualquier estilo decorativo sin saturar el espacio. Sin embargo, Carla cree que las posibilidades van mucho más allá: «no creo que las mamparas transparentes hayan desaparecido pero sí veo y me gusta cada vez más integrar otro tipo de vidrios más decorativos que den personalidad al espacio y lo hagan único».

De cara a 2027, algunas de las opciones que están ganando protagonismo son el vidrio estriado, ahumado, grabado, impreso o de colores. También destacan las mamparas que incorporan tejidos encapsulados y el vidrio catedral, un material irregular que durante décadas estuvo presente en puertas interiores, portales y viviendas antiguas. Aunque muchas reformas apostaron por eliminarlo para conseguir una estética más moderna, ahora vuelve a encontrar su sitio en los baños del siglo XXI.

Para Carla, las mejores opciones son «los vidrios estriados, ahumados, con tela, o vidrios con algún dibujo tipo catedral». Asimismo, destaca la la importancia de los acabados y los perfiles, que también pueden convertirse en un elemento decorativo: «si combinamos estas opciones con un diseño de perfilería especial o con color, creamos un espacio estéticamente muy atractivo», según recoge Arquitectura y Diseño.

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Tabique y mampara

Otra de las soluciones que está recuperando protagonismo es la instalación de un pequeño muro como separación de la ducha. «Usar un tabique como separación es la solución más básica de todas», comenta Carla. Sin embargo, existen fórmulas para conseguir un resultado más ligero y funcional: «en el estudio, nos gusta combinarlo mitad tabique y mitad mampara para que se genere cierta intimidad sin que agobie y perdamos luz».

Este tipo de distribución permite aprovechar el murete para ocultar parte de la grifería, colocar una hornacina o prolongar el revestimiento que se utiliza en el resto del baño. Sin embargo, cuando el baño es pequeño y carece de iluminación natural, hay que estudiar muy bien esta alternativa, ya que una separación demasiado opaca puede restar claridad a la zona de ducha: «es importante que los elementos que utilicemos sean siempre translúcidos y permitan pasar la luz a través de ellos».

«Lo que más nos interesa en este caso es que no se vea a través de forma nítida pero no hace falta un aislamiento total, es más generar una atmosfera distorsionada de lo que se ve que ocultar al cien por cien el interior», apunta Carla, ya que el objetivo no es conseguir un aislamiento visual absoluto, sino encontrar un equilibrio entre privacidad y luminosidad. En este contexto, los vidrios translúcidos permiten conservar la profundidad visual del espacio y distribuir la luz por toda la estancia, al mismo tiempo que impiden distinguir con claridad lo que sucede dentro de la ducha.

Carla entiende el baño como un espacio dedicado al «cuidado personal», una estancia que ha ido adquiriendo mayor protagonismo en el hogar. «El baño ha pasado también a ser parte importante del diseño de interiores Es quizá una de las estancias que tiene más elementos en un espacio reducido y hacer una buena elección de estos puede generar un espacio muy personal y auténtico», asegura.

En este contexto, han surgido diferentes recursos para organizar visualmente el espacio y ganar intimidad: una puerta que oculte el inodoro, un tabique que proteja la zona de ducha o un vidrio con textura que deje pasar la claridad sin mostrar con nitidez el interior. Incluso las cortinas, que durante mucho tiempo quedaron relegadas frente a las mamparas, se vuelven a utilizar en algunos proyectos de interiorismo cuando se eligen tejidos, sistemas de instalación y acabados adecuados.

Durante años, todas las reformas parecían seguir una misma dirección: eliminar barreras, conectar estancias y apostar por espacios diáfanos. Así se abrieron cocinas al salón, se integraron baños en dormitorios y se sustituyeron las puertas convencionales por sistemas correderos ocultos. Muchas de estas soluciones continúan siendo interesantes, pero cada vez se presta más atención a la necesidad de delimitar determinados ambientes.