Así es Patricia Cerezo: su profesión, sus hijas y su nueva pareja tras separarse de Ramón García

El verano de 2021, después de 24 años juntos, Patricia Cerezo se vio en la obligación de empezar una nueva vida tras separarse de Ramón García. Es imposible no hablar del presentador cuando analizamos la vida de la periodista, a pesar de que esta última no quiere que le constantemente con el padre de sus hijas. Tienen una relación estupenda y no han perdido el contacto después de la ruptura. El problema es que Patricia quiere retomar las riendas de su trayectoria profesional, por eso no quiere responder continuamente a preguntas relacionadas con Ramón.

En estos momentos Patricia está enamorada de Kiko Gámez, un noviazgo que comenzó de forma completamente casual y que sea convertido en uno de los motores de su nuevo presente. La comunicadora ha regresado a la pequeña pantalla y en su momento explicó por qué tenía tantas ganas de volver a los medios después de estar una etapa retirada en un segundo plano.

«La razón principal de mi regreso fue la necesidad de iniciar una nueva etapa tras mi separación. Mis hijas ya tienen 18 y 16 años, y llevaba mucho tiempo queriendo retomar mi carrera de periodista. Además, empecé una nueva agencia de comunicación, que es una aventura emocionante para mí. Estoy muy contenta con la decisión», declaró en una de sus entrevistas.

Lo más importante para Patricia y para Ramón es el bienestar de las hijas que tienen en común. Ninguna de ellas quiere continuar el camino mediático de sus padres, pero se han convertido en rostros muy interesantes para la crónica del corazón. Son profundamente discretas y nadie puede hablar mal de ellas. En ese sentido han heredado la buena reputación de sus progenitores, pues todos los que han trabajado con Patricia Cerezo o con Ramontxu guardan un recuerdo fantástico.

El trabajo de Patricia Cerezo

Patricia siempre ha ido con la verdad por delante, por eso es un rostro tan atractivo para la audiencia. En ningún momento se esforzó por esconder sus separación de Ramón García y facilitó el trabajo de los periodistas porque ella también se dedica a la información. Ahora trabaja en varios programas de televisión en calidad de colaboradora. Durante una conversación con la revista ‘Semana’ desveló cuál era la postura que había adoptado Ramón en esta historia.

«La verdad es que Ramón no me ha dado ningún consejo. Le comenté mis planes y él simplemente me dijo que era donde tenía que estar, siendo periodista. Pero no me dio ningún consejo específico. Nos llevamos bien, pero consideró mi movimiento en la televisión como algo lógico y normal», respondió con sinceridad.

Patricia Cerezo, muy enamorada de su novio

El novio de Patricia Cerezo se llama Kiko Gámez. En su momento esta relación estuvo en boca de todos, pues ha sido la primera pareja de la periodista después de haberse separado de Ramón García. El comunicador no se lo tomo mal, de hecho disfruta de una bonita amistad con su ex, así que Cerezo puede da consejos a la hora de hablar de rupturas, a pesar de que no quiera abanderar ninguna causa.

«Aunque cada pareja es un mundo y no soy quién para dar consejos, si fuera un amigo o amiga, les diría que nunca pierdan el respeto por la otra persona. Que haya mucha empatía en todo lo que se decide, y si hay hijos, que la prioridad sean siempre ellos», comenta al respecto.

Siempre que le han preguntado por su novio ha explicado lo mismo. «Tenemos una relación muy sólida, estable y sana. Para mí, es fundamental tener un proyecto de vida en común, y en eso estamos. La relación con Kiko es muy bonita, llena de amor, respeto y proyectos en común. No puedo descartar tener una vida con él. Sería no confiar en esta pareja, y confío plenamente».

Patricia únicamente pone una condición para iniciar una relación, ya sea de amistad o de amor. Lo único que pide es comprensión y empatía. Para ella lo fundamental es no perder el respeto y mantener unas normas establecidas por ambas partes.

La bonita familia que ha formado

Las hijas de Patricia Pardo se llaman Verónica y Natalia, esta última es la mayor y ya tiene 20 años. Podría continuar el camino de sus padres e iniciar una trayectoria en la pequeña pantalla, pero a sus intereses son diferentes, a pesar de que siempre ha respetado y valorado el trabajo de sus progenitores.

La periodista ha formado una bonita familia y también se ha rodeado de un círculo de amistades muy exclusivo. Es una de las grandes amigas de Genoveva Casanova, la modelo mexicana que conquistó a Cayetano Martínez de Irujo y que ahora está en boca de todos a raíz de su vínculo con el príncipe Federico de Dinamarca.

Patricia no tiene ningún problema en hablar de ella, pero siempre deja claro que nunca compartirá información privada porque para ella lo más importante es la lealtad. Gracias a este valor no ha tenido ningún problema con Ramón García después de separarse Diego, a pesar de que fue una ruptura muy mediática.