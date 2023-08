La razón oculta del divorcio de Ramón García tras 24 años de matrimonio: esto es lo que pasó

La verdad solamente tiene un camino y siempre termina viendo la luz. El presentador Ramón García sabe lo que es estar en el centro de la polémica, por eso se protege al máximo e intenta no llamar la atención de su rivales, pero hace dos años se convirtió en noticia por un suceso que no podía esconder. Ramón llevaba 24 años casado con la periodista Patricia Cerezo. De un momento a otro se dieron cuenta de que iban a ser más felices tomando caminos diferentes. No dieron tiempo a que sonaran rumores de crisis, directamente decidieron cortar por lo sano.

El nombre de Ramón García está en lo más alto porque ha rescatado ‘Gran Prix’, uno de los concursos más importantes de la televisión. Sus seguidores quieren saberlo todo sobre él y su separación de Patricia Cerezo forma parte de su vida, así que no se podía quedar atrás. Pero, ¿por qué rompieron? Antes de desvelar esta pregunta debemos tener en cuenta que actualmente mantienen una relación fantástica. Es decir, dejaron de ser marido y mujer para convertirse en amigos. Nunca han tenido problemas.

El motivo de la separación

No hay ninguna duda. Ramón García es uno de los rostros más respetados de la pequeña pantalla, pero hay un denominador común que comparten todos los famosos: nada está por encima de una ruptura. Es decir, su hubiera habido algo extraño relacionado con su separación de Patricia Cerezo habría visto la luz, pero no tiene nada que ocultar. Ramón y su ex aseguran que solamente no están juntos por un motivo: se les ha acabado el amor. Se dieron cuenta y decidieron terminar antes de tener problemas. No les dio tiempo a llevarse mal.

“Patricia y yo tenemos una buenísima relación. Nos separamos de mutuo acuerdo hace unos meses y tenemos sentencia firme de divorcio. Nuestras hijas lo han entendido y seguiremos compartiendo nuestras vidas con ellas. Nos verán juntos celebrando lo que haya que celebrar”, explicó Ramón en su momento. Habían estado casado 24 años y tenían dos hijas en común. Detrás de ellos había un patrimonio personal lo suficientemente importante como para no tirarlo todo por la borda.

La nueva vida de Ramón García

Patricia Cerezo no tardó demasiado tiempo en encontrar el amor, pero Ramón García sigue soltero. El comunicador asegura que está libre y lo cierto es que la prensa no ha descubierto lo contrario. Es objeto de muchas investigaciones, pero ningún paparazzi ha podido demostrar nada. Por eso es evidente que su separación de Patricia fue amistosa y sencilla. De no ser así habría habido testigos que tarde o temprano hubieran destapado la verdad.

El gran reto del presentador

Ramón García está centrado en su vida profesional, donde nunca ha dejado de recoger éxito. Estaba triunfando en la televisión de Castilla la Mancha presentando ‘En Compañía’ y recibió una llamada de TVE. Le hicieron una oferta importante volver a tomar las riendas de ‘Grand Prix’, el concurso más querido de la televisión. De momento está registrando una audiencia asombrosa. Nunca antes se había dado nada parecido.