Ramón García habla por primera vez de su divorcio de Patricia Cerezo: «Cuesta salir de ahí»

Ramón García vuelve en este año 2023 a ponerse al frente de la retransmisión de las Campandas de TVE desde la Puerta del Sol, siendo la gran apuesta de la pública para parar el efecto de Cristina Pedroche y su vestido en Antena 3. Antes de llegar al día 31 de diciembre ha concedido una entrevista en la que se ha abierto por completo sobre su traayectoria en televisión y ha hablado de su divorcio de Patricia Cerezo, algo poco habitual.

Tras casi 40 año de relación, la pareja decidió poner punto y final a su matrimonio en el verano de 2021 ante la sorpresa todos. Siempre muy discretos en su vida personal, nunca se había hablado de posible crisis y se les tenía por una de las parejas más estables del panorama de los famosos.

Más de dos años después de hacer pública su decisión, Ramonchu ha querido hablar claro de aquel duro momento en una charla con el periodista Jenaro Castro en el programa Plano General, de La 2 «En un divorcio se sufre mucho, y la sensación que te queda es de fracaso», ha comentado.

«Se pasa muy mal y yo, además, para esas cosas soy muy sentimental y no lo llevé bien», confesaba emocionado ante las cámaras. Tras tantos años de relación, una separación así supone un duro golpe y un enorme cambio vital: «Cuesta salir de ahí y aprender a vivir de otra manera. Sigues tu día a día, teniendo dos hijas maravillosas en común y sobre eso vas construyendo».

Pese a todo, guarda un bonito recuerdo de su etapa de casado que recuerda con optimismo: «Yo me casé con 35 años cuando pensaba que me iba a quedar soltero y no tendría hijos y al final mira…».

Sobre si está abierto al amor de nuevo, Ramón García se ha tomado con humor lo que puede llegar: «Ligo menos que los gases nobles, es una cosa terrible… El día que llegue el amor estaré feliz de la vida». Pese a todo, reconoce que el amor se encuentra y no se debe buscar, al menos así piensa él.

Mientras llega o no llega, el de Bilbao se apoya en sus más cercanos para este cambio: «Soy un hombre que invierte mucho tiempo en mi trabajo y mis hijas. Salgo con amigos, voy a Bilbao con la cuadrilla…».

También ha contado ante las cámaras de La 2 cómo fue el momento de contarle a sus hijas esta decisión: «Lo contamos los dos. Charlamos ambos con ellas, que es como se debe hacer y lo entendieron perfectamente. Hoy en día, tristemente, los niños están muy acostumbrados a ver rupturas de sus padres y otros matrimonios de amigos. Tú le explicas todo y lo recogen mejor que nuestra generación».

Ramón García puede presumir de ser afortunado en el trabajo

Pese a que en el plano sentimental las cosas van de otra manera, el presentador sigue triunfando en televisión. Pese a que no está presentado un programa en una cadena nacional, cada tarde triunfa en la televisión de Castilla -La Mancha con En compañía, espacio en el que ayuda a los más mayores a encontrar el amor.

Sus compañeros no han podido evitar intentarlo y le han intentado encontrar una pareja, pero parece que las cosas no están saliendo como esperaban. En directo llegó a decir que buscaba a una mujer de su edad (de unos 60 años), que le guste salir, sexualmente activa, unos requisitos que desveló ante sus espectadores.