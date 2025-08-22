Envían a prisión al hombre que prendió fuego a un bar de Sevilla porque no tenían mayonesa

Una juez de Utrera (Sevilla) ha ordenado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por prender fuego a una cafetería de Los Palacios y Villafranca porque no tenían mayonesa para su montadito. Se le atribuyen presuntos delitos de incendio y lesiones leves.

La juez encargada del caso considera que la medida cautelar es «necesaria» para evitar «el riesgo de fuga», atendiendo a la naturaleza de los hechos y a la gravedad de las penas que podrían imponerse al investigado, que este viernes ha prestado declaración en el juzgado.

La magistrada aprecia además un «alto riesgo de reiteración delictiva» y subraya que la actuación del detenido ha generado una «gran alarma social», según han trasladado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press.

La juez considera que la prisión provisional, impuesta a petición de la Fiscalía, es una medida «proporcional, adecuada e idónea a los fines propuestos».

«¿Seguro que no hay mayonesa?»

El incidente tuvo lugar este pasado miércoles en la cafetería Las Postas. El detenido entró al local a las 19:15 horas, pidió un par de cervezas, dos montaditos y un poco de mayonesa, pero el camarero le explicó que no tenían porque el bar no tiene cocina y los montaditos ya vienen hechos. En la terraza volvió a pedir mayonesa a otra camarera, que le dijo lo mismo, así que el hombre se levantó de la silla y se fue a la gasolinera que hay enfrente, a 25 metros.

Allí pidió una botella de agua, la vació y la llenó de gasolina, según ha explicado José Antonio Caballero, el dueño del bar, a Europa Press. «¿Seguro que no hay mayonesa?», preguntó al camarero cuando volvió al bar. Luego roció la barra con gasolina, sacó un mechero y le prendió fuego. Las cámaras del establecimiento captaron la secuencia. Las cámaras del establecimiento captaron la secuencia. Un trabajador sofocó rápidamente el fuego con un extintor mientras los clientes huían o se refugiaban en el baño, ya que con las llamas cerca de la puerta resultaba peligroso salir a la calle.

Una empleada salió corriendo tras él, alertando de que había provocado un incendio, y dos personas lograron retenerlo hasta que llegó la Policía Local. El hombre fue detenido y trasladado a un centro de salud, donde fue atendido por quemaduras en una mano. No hubo más heridos.

El hombre es un vecino de Córdoba que trabaja en un polígono del municipio y se aloja en un hostal. En el momento de los hechos estaba en el bar con su hijo y un compañero de trabajo. Según el propietario, cuando le comentaron que no había mayonesa dijo que «no había problema» y, con total «normalidad», se dirigió a la gasolinera.

«Imagínate el fuego que se formó. Había niños delante, personas pasando la tarde. Fue tremendo, surrealista», relata el gerente del local, que calcula unos daños entre 7.000 y 10.000 euros. La cafetería volvió a abrir este jueves: «La gente ha venido tan normal, se han ofrecido a ayudarnos. Tenemos una clientela muy fiel», ha celebrado.