Michael Jordan sorprende con una donación de 10 millones de dólares: el homenaje a su madre que ya ha hecho historia en la universidad

Michael Jordan ha vuelto a demostrar que su influencia va mucho más allá de las canchas de baloncesto. El que está considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos ha realizado una donación de 10 millones de dólares a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Carolina del Norte, una institución muy especial para su familia.

El motivo de este gesto tiene nombre propio: su madre, Deloris Jordan, que estudió en este centro y dedicó buena parte de su vida profesional al trabajo social. Una contribución histórica que permitirá impulsar nuevas oportunidades educativas y mantener vivo el legado de una mujer fundamental en la vida del deportista.

A sus 63 años, Michael Jordan disfruta de una etapa muy diferente a la que protagonizó durante su carrera profesional. Después de conquistar seis campeonatos de la NBA con los Chicago Bulls y convertirse en un fenómeno deportivo y comercial de alcance mundial, el ex jugador ha orientado buena parte de sus esfuerzos hacia los negocios y las inversiones.

La última iniciativa del empresario es una buena muestra de ello. Jordan ha decidido destinar 10 millones de dólares a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Carolina del Norte, el centro en el que estudió su madre. Se trata de la mayor donación recibida en la historia de esta escuela, una aportación que tendrá un impacto directo en la formación de futuros profesionales.

Un homenaje a la mujer que marcó su vida

Detrás de esta importante contribución económica hay una historia familiar. Deloris Jordan, madre del ex jugador, mantuvo durante años una estrecha relación con el ámbito del trabajo social y desarrolló una trayectoria vinculada a la ayuda a otras personas. Su paso por la Universidad de Carolina del Norte fue una parte importante de ese recorrido.

Con esta donación, su hijo ha querido reconocer tanto su trayectoria como los valores que le transmitió desde pequeño. No se trata únicamente de una aportación económica a una institución académica, sino de una manera de preservar el legado de una mujer que ha tenido una influencia decisiva en su vida.

El dinero permitirá financiar becas destinadas a estudiantes que quieran formarse en esta disciplina y seguir un camino profesional parecido al de Deloris. De esta manera, la contribución de Jordan no se limitará a mejorar los recursos del centro, lo que busca es mejorar el acceso a la educación de personas que, de otro modo, podrían encontrar mayores dificultades para continuar sus estudios.

Los negocios de Michael Jordan

Aunque hace años que dejó de competir profesionalmente, Michael Jordan continúa siendo una de las figuras más poderosas del deporte internacional. Su retirada de las pistas no supuso el final de su actividad empresarial. Al contrario, el estadounidense ha construido un importante entramado de inversiones que abarca diferentes sectores.

Uno de sus principales intereses está relacionado con el automovilismo. Jordan es copropietario de 23XI Racing, una escudería que compite en la NASCAR Cup Series y que ha permitido al exjugador trasladar su pasión por el deporte a una disciplina muy diferente del baloncesto.

También mantiene una relación especialmente rentable con Nike a través de la línea Air Jordan, una de las marcas deportivas más reconocibles del mundo. La colaboración, que comenzó durante su etapa como jugador, ha terminado convirtiéndose en un fenómeno comercial que continúa generando importantes ingresos mediante la venta de zapatillas, ropa y otros productos.

A estas actividades se suman sus inversiones en otros negocios. Jordan participa en Cincoro, una marca de tequila de la que es socio junto a otros empresarios y personalidades del deporte. También ha mantenido intereses en el sector de los deportes electrónicos a través de AXiomatic Gaming, vinculado a Team Liquid, y en el ámbito de las apuestas deportivas mediante su relación con DraftKings.

Su vida familiar junto a Yvette Prieto

En el plano personal, Michael Jordan también ha construido una nueva etapa junto a Yvette Prieto, modelo de origen cubano-estadounidense con la que contrajo matrimonio en 2013. La pareja se conoció en 2008 y, después de varios años de relación, decidió formalizar su compromiso en una ceremonia que reunió a numerosos invitados.

Un año después de su boda, en 2014, nacieron sus hijas gemelas, Victoria e Ysabel. Ambas se incorporaron a una familia en la que Jordan ya tenía tres hijos, Jeffrey, Marcus y Jasmine, fruto de su primer matrimonio con Juanita Vanoy, del que se divorció en 2006 después de más de una década juntos.

Una fortuna con fines sociales

La donación a la Universidad de Carolina del Norte se suma a otras iniciativas solidarias que Jordan ha respaldado a lo largo de los años. Entre ellas destaca su colaboración con Novant Health para financiar clínicas médicas en Carolina del Norte, destinadas a facilitar la atención sanitaria a personas con menos recursos.

Este compromiso con su entorno demuestra que el exjugador mantiene una relación especial con el lugar donde creció y desarrolló sus primeros años. Aunque su carrera le llevó a convertirse en una figura internacional, sus vínculos con Carolina del Norte siguen muy presentes.

Con los 10 millones de dólares destinados a la Escuela de Trabajo Social, Michael Jordan ha querido transformar una parte de su éxito económico en oportunidades para otras personas. Un gesto que tiene un significado especialmente personal porque está ligado a la trayectoria de su madre. El legado de Deloris Jordan podrá continuar ahora a través de los estudiantes que reciban estas becas y decidan dedicar su futuro profesional a ayudar a los demás.